Škoda wprowadza wersje Drive. Mniej klikania w konfiguratorze i korzyści do 15 000 zł

Škoda próbuje ten proces uprościć i wprowadza nowe wersje wyposażenia Drive: gotowe konfiguracje dostępne dla wybranych modeli z napędem spalinowym oraz hybryd plug-in (PHEV). Założenie jest proste – bogatszy standard i mniej kombinowania na etapie dobierania dodatków.

Drive jako gotowy zestaw – co zmienia w praktyce?

Drive nie jest nowym modelem ani pakietem “dla fanów technologii”. To raczej ułatwienie dla osób, które chcą mieć sensowne wyposażenie od razu, bez rozbijania go na kilka dopłat. W komunikacji wokół tej linii mocno wybrzmiewa wątek codziennej wygody: łatwiejsze parkowanie, większy komfort i bardziej intuicyjne korzystanie z multimediów. W skrócie to te elementy, które w normalnym użytkowaniu czuć najszybciej, bo dotyczą każdego dnia, a nie tylko dłuższej trasy raz w miesiącu.

To też odpowiedź na bardzo realny trend: klienci coraz częściej szukają “gotowców”, a nie projektów do budowania od zera. Jeśli ktoś i tak kończy z kamerą, czujnikami, lepszym oświetleniem czy zimowymi udogodnieniami, woli mieć to zebrane w jednej wersji niż rozpisane na kilka pakietów, które trzeba przeklikać i zrozumieć.

Jak to wygląda w konkretnych modelach?

W miejskich i kompaktowych autach Drive idzie w stronę praktyki. Fabia w tej wersji ma m.in. bezkluczykowy dostęp i funkcje, które ułatwiają manewrowanie, więc ten codzienny stres parkingowy robi się trochę mniejszy. Scala mocno gra komfortem zimą – podgrzewane elementy i elektrycznie ogrzewana przednia szyba to jeden z tych dodatków, które brzmią jak luksus do momentu, gdy w marcu wraca przymrozek i człowiek docenia, że nie zaczyna dnia od skrobania. Kamiq dorzuca elementy poprawiające widoczność i wsparcie w gorszych warunkach, co w polskiej aurze ma sens większy niż w folderach reklamowych.

W wyższych segmentach Drive przesuwa akcent w stronę “premium w standardzie”. W Octavii pojawiają się dwie wersje (Essence i Selection), a w bogatszej konfiguracji ważną rolę grają m.in. lepsze reflektory i systemy wsparcia kierowcy. Karoq w Drive mocno stawia na światła Matrix LED i rozwiązania ułatwiające codzienne manewrowanie, a w największych modelach: Kodiaqu i Superbie – standard robi się wyraźnie technologiczny, z rozbudowanymi asystentami, które odciążają w trasie.

Korzyści do 15 000 zł i finansowanie. Co warto wiedzieć?

Najmocniejszym argumentem oferty Drive są korzyści finansowe. W zależności od modelu i napędu suma korzyści ma wynosić od 6 200 zł do 15 000 zł. W praktyce chodzi o połączenie upustu i tego, że wyposażenie w Drive wypada korzystniej niż dobieranie podobnych elementów osobno przy tej samej wersji silnikowej.

Škoda podkreśla też dostępność finansowania: Kredyt Niskich Rat i Leasing Niskich Rat, a dla osób preferujących klasyczne rozwiązania, kredyt z oprocentowaniem 0,99% i leasing klasyczny 102%. To temat, który i tak finalnie najlepiej policzyć pod siebie (wkład własny, przebieg, plan na auto po kilku latach), ale ważne jest to, że Drive ma być “gotowcem” nie tylko w wyposażeniu, lecz także w ścieżce zakupu.

Dni Otwarte 13–14 marca

Jeśli ktoś woli zobaczyć to wszystko na żywo, to okazja jest bardzo konkretna: 13–14 marca w salonach dealerskich odbędą się Dni Otwarte połączone ze strefą Škoda Bistro. Brzmi to jak pretekst, żeby nie tylko obejrzeć wersje Drive i porównać wyposażenie, ale też zwyczajnie wpaść, złapać kawę i sprawdzić, czy ten gotowy zestaw faktycznie pasuje do codziennego używania.