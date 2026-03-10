Test Roborock Qrevo Edge 2 Pro – dla tych, którzy chcą czystość bez codziennej obsługi

Podsumowanie artykułu . . .

Roborock Qrevo Edge 2 Pro jest pomyślany tak, żeby ten problem rozbroić na kilka sposobów naraz. Po pierwsze, ma bardzo wysoką siłę ssania – do 25 000 Pa. Po drugie, ma adaptacyjne podwozie AdaptiLift, które potrafi zmieniać pozycję robota względem podłoża, utrzymując stabilniejszy kontakt z dywanem. Po trzecie (i to jest dla mnie szczególnie ważne), robot potrafi zostawić mopy w stacji dokującej, zanim wjedzie na dywan, więc nie ma opcji na scenariusz “przejechał mokrym po wykładzinie, bo mapę miał ustawioną inaczej”. W tle pracują jeszcze dwa systemy, które mocno wpływają na komfort: Reactive AI do rozpoznawania i omijania przeszkód oraz RetractSense, czyli chowany moduł nawigacji, który pomaga robotowi wjeżdżać pod niższe meble bez gubienia się na mapie.

Dywany w końcu bez taryfy ulgowej: siła ssania i podwozie, które pracuje jak zawieszenie

Tak, ta liczba robi wrażenie: do 25 000 Pa. W świecie robotów to już poziom, przy którym można oczekiwać, że odkurzanie dywanu nie będzie tylko zbieraniem z wierzchu. Tyle że sama siła ssania jest trochę jak koń mechaniczny w samochodzie – brzmi świetnie, ale dopiero układ przeniesienia i trakcja pokazują, czy da się z tego skorzystać. Na dywanie problemem bywa nie brak mocy, tylko brak stabilnego kontaktu z podłożem: robot prześlizguje się po włosiu, unosi minimalnie, traci docisk i w efekcie pracuje głośniej, a czyści mniej.

Dlatego ciekawsze od samego 25 000 Pa jest tu AdaptiLift, czyli adaptacyjne podwozie. Mechanicznie to wygląda tak, jakby robot potrafił ustawić się pod konkretną sytuację: inaczej na twardej podłodze, inaczej na dywanie, inaczej, gdy musi coś pokonać. AdaptiLift działa jak aktywne podwozie z regulacją prześwitu: robot potrafi “podnieść się” lub “osiąść” w zależności od tego, co ma pod sobą, dzięki czemu na miękkich powierzchniach łatwiej utrzymuje stabilny kontakt, a na przejściach dywan–panel nie traci tempa.

Drugi element układanki to podejście do mopowania przy dywanach. Robot ma dwa obrotowe mopy, które w normalnych warunkach szorują podłogę, ale na dywanie mopy nie są problemem “do podniesienia”, tylko do usunięcia. I tu Edge 2 Pro robi coś, co w domu naprawdę uspokaja: gdy ma jechać na dywan, wszystko można ustawić tak, aby mopy zostały w stacji dokującej. Czyli robot nie wjeżdża na wykładzinę z wilgotnymi padami i nie zostawia przypadkowych smug, nie robi też tej dziwnej hybrydy “odkurzania z mokrym ogonem”. Dywany są traktowane jak tryb stricte odkurzania, a twarde podłogi dostają pełne mopowanie – bez twojego ręcznego dzielenia mapy na etapy.

A co z myciem podłogi? Tu też widać, że ktoś myślał o praktyce. Qrevo Edge 2 Pro nie mopuje jedną ściereczką ciągniętą za sobą, tylko używa dwóch obrotowych mopów. Choć to rozwiązanie znane z wielu nowych robotów, to zawsze inna kultura pracy: obrotowe mopy robią ruch, który przypomina szorowanie, a nie tylko przecieranie. Do tego dochodzi docisk – czyli to, czy mopy mają kontakt z podłogą, czy tylko ją muskają.

W codziennym sprzątaniu domu docisk jest ważny, bo najczęstszy brud na podłodze to nie wielkie plamy jak z reklamy, tylko ślady z kuchni, zaschnięte krople, delikatne smugi, które wychodzą dopiero pod światło. To jest ten typ zabrudzeń, z którymi miękkie, lekkie mopowanie często przegrywa. Tu pracuje system Dual-Spinning: dwa obrotowe mopy do około 200 obr./min, z dociskiem sięgającym 12 N, więc to nie jest to tylko wilgotny przejazd, tylko coś bliższego realnemu szorowaniu.

Progi i przeszkody: robot, który ma przejechać, a nie prosić o ratunek

Wiele robotów ma świetne mapowanie, dopóki nie trafi na coś, co w prawdziwym mieszkaniu jest normą: próg, listwa, podwójne przejście, nierówność, kabel w narożniku. I nagle z automatyzacji robi się “automatyzacja z dyżurem”, bo co kilka sprzątań trzeba iść, podnieść, przestawić, popchnąć, odblokować. Edge 2 Pro jest zbudowany pod to, żeby takie sytuacje zdarzały się rzadziej, bo podwozie potrafi podnosić robot w razie potrzeby, a każde koło pracuje niezależnie. Dzięki temu robot jest bardziej “terenowy” niż typowy płaski dysk, który lubi gładkie powierzchnie. W praktyce oznacza to, że potrafi pokonywać także trudniejsze przejścia – w tym podwójne progi – do około 4 cm łącznej wysokości.

To ma bardzo praktyczne konsekwencje. Po pierwsze, sprzątanie przestaje się kończyć na jednej części mieszkania, bo robot nie rezygnuje z przejścia do kolejnego pokoju tylko dlatego, że między nimi jest wyższa listwa. Po drugie, mniej jest takich sytuacji, kiedy robot niby wjeżdża, ale potem cofa i próbuje jeszcze raz jak niepewny pies na schodkach. Po trzecie, jeśli masz w domu te klasyczne miejsca zapalne: grubszy dywanik przy drzwiach, próg do łazienki, przejście między panelami a płytkami – to właśnie tam zwykle rozgrywa się prawdziwy test. Robot, który przechodzi przez to spokojnie, oszczędza nie tylko czas, ale i nerwy, bo nagle sprzątanie dzieje się bez nadzoru.

Dodatkowo jeśli w domu są zwierzęta albo długie włosy, robot sprzątający ma jednego wroga, który wraca jak bumerang: plątanie na szczotkach. I to jest temat, który potrafi obrzydzić najlepszy sprzęt, bo co z tego, że robot sprząta sam, skoro co kilka dni robisz mu ręczną “fryzjerską” usługę. W Edge 2 Pro podejście jest proste: szczotki są zaprojektowane tak, żeby włosy nie owijały się łatwo na wałku. W tym modelu masz konkretny duet: główną szczotkę DuoDivide i boczną FlexiArm, które mają ograniczać nawijanie włosów i sierści na elementy ruchome. Działają w układzie, który bardziej przepycha włosy do pojemnika niż pozwala im się nawijać w kłębek.

W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko spadku skuteczności po kilku dniach sprzątania i mniej sytuacji, w których robot zaczyna głośniej pracować, bo szczotka obraca się już jak z gumką recepturką na osi. To też ważne dla dywanów: tam włosy i nitki potrafią się zaplątać podwójnie, a jeśli robot nie radzi sobie z ich odprowadzaniem, efekt jest taki, że część brudu zostaje, a część ląduje na szczotce jak na kołowrotku. Dobrze działający system antysplątaniowy jest w codziennym życiu więcej wart niż kolejne tryby w aplikacji, bo realnie zmniejsza liczbę interwencji człowieka.

Stacja dokująca: automatyzacja zaczyna się dopiero wtedy, gdy nie myślisz o mopach

W robotach mopujących największe rozczarowanie zwykle przychodzi nie przy pierwszym sprzątaniu, tylko po tygodniu. Wtedy wychodzi, ile jest “obsługi”: mycie mopów, suszenie, pilnowanie zapachu, czyszczenie podstawy, opróżnianie kurzu. Edge 2 Pro idzie w stronę maksymalnego odciążenia, bo stacja robi kilka rzeczy za ciebie: opróżnia pojemnik na kurz, myje mopy gorącą wodą, suszy je ciepłym powietrzem, potrafi dozować detergent i czyścić elementy stacji, które normalnie robią się brudne od wody i kurzu z podłogi. Konkretnie jest to stacja Hygiene+ 3.0: mopy są myte gorącą wodą do 100°C i suszone ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C, co realnie pomaga utrzymać higienę między cyklami i ogranicza nieprzyjemne zapachy.

To nie jest bajer. To jest warunek, żeby robot mopujący faktycznie otrzymał status “ustaw i zapomnij”. Bez suszenia mopy potrafią szybko pachnieć jak wilgotna szmatka, a wtedy człowiek zaczyna kombinować, czy nie wrócić do tradycyjnego mopa. Bez porządnego mycia mopy rozprowadzają brud, a nie sprzątają. Bez automatycznego opróżniania pojemnika robot szybciej traci sens, bo trzeba go obsługiwać częściej. Dobra stacja sprawia, że robot przestaje być projektem do zarządzania i zaczyna być sprzętem, który po prostu działa w tle.

Nawigacja i niska konstrukcja: mniej “odbijania się” od życia

Edge 2 Pro jest niski, a dodatkowo ma chowany moduł nawigacji, dzięki czemu łatwiej wjeżdża pod meble. To niby detal, ale akurat tam: pod sofą, pod komodą, pod szafką – zwykle zbiera się najwięcej kurzu i paprochów, których nie widać, dopóki nie przesuniesz mebla. Niski robot oznacza większą powierzchnię realnie sprzątaną, a nie tylko przejechaną tam, gdzie miał miejsce. Ten “chowany moduł” to RetractSense, czyli LiDAR, który potrafi się schować, gdy robi się ciasno pod meblem, a potem wrócić do normalnej pozycji, kiedy przestrzeń znowu jest wyższa.

Do tego dochodzi omijanie przeszkód z użyciem kamery i czujników – czyli podejście, które ma zmniejszyć liczbę kolizji z nogami mebli, listwami i drobnymi obiektami na podłodze. W teorii każdy robot omija, ale w praktyce różnica jest taka, czy omija delikatnie i pewnie, czy omija jak taran z hamulcem ręcznym. Im mniej robot obija się o otoczenie i im rzadziej wplątuje się w kabel, tym mniej musisz przygotowywać mieszkanie przed sprzątaniem. A to jest cała idea: robot ma sprzątać dom, który żyje, a nie dom ustawiony pod demo. Za “widzenie” przeszkód w tym modelu odpowiada dokładnie Reactive AI, a przy krawędziach i listwach pomaga też boczny system VertiBeam, który poprawia sprzątanie przy obrzeżach i ogranicza obijanie się o meble.

W robotach sprzątających najważniejsze rzeczy dzieją się nie w środku urządzenia, tylko na ekranie telefonu. Qrevo Edge 2 Pro jest sterowany z aplikacji Roborock przez Wi-Fi, więc cały “pilot” to tak naprawdę mapa mieszkania i kilka prostych decyzji: co sprzątać, kiedy i jak intensywnie. Aplikacja pozwala podzielić przestrzeń na pokoje, ustawić kolejność sprzątania, wskazać strefy zakazane i wirtualne ściany, a także dopasować sposób pracy do konkretnych pomieszczeń, inaczej w kuchni, inaczej w korytarzu, inaczej tam, gdzie dywan jest pełnoprawną częścią podłogi, a nie dekoracją do omijania. W praktyce to oznacza, że po pierwszym tygodniu zwykle przestajesz w ogóle “odpalać robota”, a zostawiasz mu ustawiony harmonogram.

Harmonogramy są tu właśnie tym elementem, który najbardziej zmienia codzienność, gdy decydujemy się na robota sprzątającego: możesz ustawić sprzątanie w dni robocze rano, kiedy wychodzisz, a mopowanie np. dwa razy w tygodniu po kolacji, kiedy ruch w domu jest mniejszy. Jeśli w mieszkaniu są różne piętra lub poziomy, aplikacja wspiera mapowanie wielopoziomowe i przechowywanie kilku map, więc nie musisz za każdym razem “uczyć” robota od nowa, gdy przeniesiesz go w inne miejsce.

Czy warto kupić Roborock Qrevo Edge 2 Pro?

Qrevo Edge 2 Pro ma sens szczególnie w domach, w których dywan jest normalną częścią życia, a nie wyjątkiem, który trzeba omijać. Duża moc odkurzania i adaptacyjne podwozie mają mu pomóc działać skuteczniej na wykładzinach, a odpinanie mopów przed wjazdem na dywan rozwiązuje problem mokrych smug w miejscach, gdzie woda nie powinna się pojawić. Do tego dochodzi pełna automatyka stacji, która przejmuje mycie i suszenie mopów oraz opróżnianie kurzu, czyli dokładnie te obowiązki, które w robotach mopujących najszybciej potrafią zepsuć entuzjazm. Jeśli miałabym to spiąć technicznie jednym zdaniem, to jest tu komplet: AdaptiLift dla dywanów i progów, Dual-Spinning dla mopowania, Hygiene+ 3.0 dla higieny, a do tego Reactive AI + VertiBeam, które ograniczają codzienną “walkę” z przeszkodami.

W Polsce model jest sprzedawany w Media Expert w sugerowanej cenie 5 099 zł, ale do 12 marca 2026 jest dostępny w promocji za 4 699 zł.