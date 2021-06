AMD 4700S oficjalnie ujawniony. Co oferuje ten zestaw z „popsutego Xboxa”?

Niespodziewanie doczekaliśmy się oficjalnego ujawnienia AMD 4700S Desktop Kit, czyli zamkniętego na prostym, zielonym laminacie podstawowego zestawu komponentów PC. Ten może posłużyć jako idealna budżetowa podstawa dla PC.

Na temat tego produktu pisaliśmy już w maju, ale dopiero teraz AMD oficjalnie poinformowało o istnieniu 4700S. Co jednak najciekawsze, firma nie ujawniła swoich własnych zdjęć i była skromna w szczegółach co do specyfikacji. Tym niemniej na oficjalnej stronie możemy przeczytać, co dokładnie oferuje AMD 4700S Desktop Kit o jeszcze nieznanej cenie. Ta nie powinna być jednak wygórowana, jako że poprzednik tego typu kosztował w dniu premiery jakieś 500 zł.

Czym w praktyce jest AMD 4700S?

Jeśli pamiętacie przypadek AMD A9-9820 „Cato”, to samo istnienie 4700S nie powinno być dla Was zaskoczeniem. Tak jak Cato był pomysłem firmy na wykorzystanie nieszczególnie udanych układów do Xbox One, tak teraz 4700S jest najpewniej tym samym, ale dla konsol nowej już generacji.

W skrócie jest to próba ubicia interesu na układach APU, które miały trafić do Xbox Series X|S, ale których produkcja nie przebiegła najlepiej, co odbiło się na dysfunkcyjnym rdzeniu graficznym (iGPU). Stąd potrzeba zapewnienia dedykowanej karty graficznej przy zbudowaniu komputera na bazie 4700S.

Co oferuje zestaw AMD 4700S?

Jako „nieudany sprzęt do konsol Xbox nowej generacji”, AMD 4700S sprowadza się do płyty głównej w formacie Mini-ITX, do której na stałe (najpewniej) przymocowano 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor na bazie architektury Zen 2. Ten może współpracować z 8 lub 16 GB pamięci GDDR6 (właśnie tak, to nie literówka) i z góry ograniczonymi kartami graficznymi, obejmującymi starszą serię RX 500 i GTX 1000. Nie brzmi to więc za ciekawie, jak na to, że układ wspiera wyłącznie karty sprzed dwóch generacji.

4700S ma w sobie chipset A77E, układ audio Realtek ALC897, skromne wyjścia i dosyć podstawowe wyposażenie tradycyjnych płyt głównych, a więc 24-pinowe złącze zasilania ATX i 8-pinowe EPS, jak również jedno złącze PCIe x16 dla karty graficznej, sześciokanałowy układ audio, port Ethernet RJ-45, dwa porty SATA i łącznie osiem portów USB, z czego trzy to USB 3.2 generacji 2, a jeden USB 3.2 Gen 1.

