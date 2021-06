Aparaty Galaxy M52 Samsunga podkradły konfigurację A52

Kojarzycie Galaxy A52, który zadebiutował w marcu? Warto o nim tym razem pamiętać, bo tak się składa, że aparaty Galaxy M52 Samsunga zostaną z niego przeniesione 1:1.

Na ten moment tradycyjnie bazujemy wyłącznie na przeciekach z m.in. Geekbench, gdzie smartfon pojawił się pod nazwą SM-M526BR. Te wycieki do kupy zebrał serwis GSMArena. Dzięki nim wiemy, że Samsung Galaxy M52, który powinien zadebiutować w najbliższej przyszłości, może pochwalić się układem SoC Snapdragon 778G.

Mogliście wprawdzie przeczytać wcześniej o domniemanym Snapdragonie 888, ale była to błędna interpretacja. Wyprodukowany w 6 nm procesie układ 778G ze swoim GPU Adreno 642L jest pewniakiem – to musicie teraz pamiętać. Podobnie zresztą, jak system Android 11 i opcję 6 GB RAM.

Co zaoferują aparaty Galaxy M52 Samsunga?

Najświeższe informacje ujawniają z kolei nie dalszą specyfikację, a aparaty Galaxy M52 Samsunga (via Galaxyclub). Wskazują, że Samsung pójdzie na łatwiznę, przenosząc do M52 aparaty z A52 (zdjęcie powyżej), co oznacza, że możecie liczyć na konfigurację czterech jednostek. Wśród nich znajdzie się:

Główny 64-Mpx aparat

12-Mpx aparat ultraszerokokątny

5-Mpx aparat makro

5-Mpx czujnik głębi

Z przodu z kolei możemy liczyć na 32-Mpx aparat, którego umiejscowienie pozostaje tajemnicą. Ba, tak naprawdę to wszystko, co wiemy o Galaxy M52 na ten moment – wyświetlacz, bateria, warianty pamięciowe, czy dokładne wyposażenie trafi do nas najpewniej w przyszłości i to na długo przed oficjalną premierą. Jako że to seria M, czyli „bardziej budżetowa A”, oczekujemy mniej spektakularnego wykonania i możliwości, ale za to okazalszej baterii oraz bardziej jasnego ekranu w porównaniu M52 i A52.

