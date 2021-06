Canon RF 14-35mm F/4 IS USM – tak szeroko jeszcze nie było

Canon zaprezentował nowy obiektyw Canon RF 14-35mm F/4 IS USM. To najszerszy obiekt w ofercie firmy.

Premiera Canon RF 14-35mm F/4 IS USM

Canon wyposażył obiektyw Canon RF 14-35mm F/4 IS USM w 5,5-osiową stabilizację obrazu oraz soczewki z elementami trzema asferycznymi i jeden UD. Do dyspozycji mamy, charakterystycznie dla serii RF, przełącznik AF/MF oraz aktywacji stabilizacji, a do tego trzy pierścienie – ostrości, zmiany ogniskowej oraz konfigurowalny, do którego możemy przypisać dowolną funkcję. Obiektyw zapewnia krótką odległość ostrzenia, już od 20cm, a system tylnego ogniskowania zapewnia 0,38-krotne powiększenie.

Czytaj też: Nikon Z fc: retro-aparat debiutuje wraz z nowymi obiektywami

Canon zapewnia, że budowa obiektywu wyeliminowała zjawisko oddychania podczas ustawiania ostrości. Co w połączeniu z szerokim kątem i stabilizacją obrazu może być docenione przez filmowców. Nie bez znaczenia będzie też zakres ogniskowych, od bardzo szerokiego kąta, do standardowych 35mm.

Ze względu na to, że mamy tu przysłonę F/4, obiektyw jest względnie lekki i waży 540 gramów. Ma to też wpływ na cenę, która wynosi 1700 dolarów. Za wariant F/2.8 musielibyśmy zapewne zapłacić (co najmniej) dwa razy więcej. Obiektyw trafi do sprzedaży w sierpniu.

Canon skutecznie powiększa dostępną ofertę obiektywów systemu RF dla średnio-zaawansowanych użytkowników. Obecnie mamy dostępne obiektywy z ogniskowymi w zakresie od 14 do 200mm z przysłoną F/4.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News