Huawei Nova 8i – znamy specyfikację nowego smartfona producenta. Będzie HarmonyOS?

Poznaliśmy specyfikację nowego smartfona Huawei, który już niedługo wkroczy na rynek. Co zaoferuje nam Huawei Nova 8i?

Huawei Nova 8i – smartfon ze średniej półki z szansą na HarmonyOS

Huawei potwierdził, że już niedługo (za kilka tygodni, a może i szybciej) zadebiutuje kolejny smartfon z serii Nova 8. Do tej pory otrzymaliśmy już z tej generacji modele Nova 8, Nova 8 Pro i Nowa 8 SE, a teraz przyszedł czas na Nova 8i. Daty premiery producent nie zdradził, poznaliśmy jednak specyfikację, a także dostaliśmy oficjalny render, na którym widać wyspę aparatu rzeczonego smartfona. Nie bez powodu na zdjęciu głównym widzicie Mate 30 Pro. To właśnie ten smartfon najbardziej przypomina Nova 8i ze swoją okrągłą wyspą z czterema aparatami i lampą błyskową LED umieszczoną z boku.

Huawei Nova 8i zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 662 składający się z czterech rdzeni z taktowaniem do 2,0 GHz i czterech energooszczędnych rdzeni. Nie pojawiła się informacja o wariantach konfiguracji pamięci. Wiemy jednak, że bateria o pojemności 4300 mAh obsługiwać będzie ładowanie SuperCharge firmy Huawei z mocą 66W. To powinno wystarczyć na naładowanie do pełna baterii w 38 minut.

Ekran LCD o przekątnej 6,67 cala zaoferuje nam rozdzielczość Full HD+ i pełną gamę kolorów DCI-P3. Aparat przedni (rozdzielczość nie została podana) umieszczono w wycięciu w kształcie kropli wody. Z tyłu znajdziemy zaś okrągłą, centralnie umieszczoną wyspę aparatów z czterema obiektywami. Aparat główny 64 MPix z przysłoną f/1,9 i jest połączony z ultraszerokokątnym aparatem 8 MPix f/2,4 i dwoma czujnikami 2 MPix – jeden służy do pomiaru głębi, a drugi do zdjęć makro.

Po wyjęciu z pudełka Huawei Nova 8i będzie nadal działał na systemie operacyjnym Android 10 z nakładką EMUI 11, jednak potem zostanie zaktualizowany do HarmonyOS.

