Co zamiast iPhone’a mini? iPhone Max! Będzie duży, ale nadal „niedrogi”

iPhone 12 mini nie sprzedał się tak dobrze, jakby Apple tego chciało. Choć w tym roku ma pojawić się jego bezpośredni następca, to po nim nie będzie już wersji „mini”. Pojawi się za to iPhone Max, który po niechcianych poprzednikach zachowa stosunkowo niską (jak na Apple) cenę.

iPhone Max zastąpi iPhone’a mini?

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o zakończeniu produkcji iPhone’a 12 mini. Ten kompaktowy i tańszy smartfon nie zdobył serc klientów Apple, a zysk z jego sprzedaży był w tym roku nawet mniejszy, niż z iPhone’a 11. Nie zmieniło to jednak tegorocznych planów firmy co do wypuszczenia jego następcy. iPhone 13 mini zostanie zaprezentowany jesienią, ale na tym koniec jeśli chodzi o wersje mini.

Wygląda na to, że Apple uważa, że za problemem ze sprzedażą mini stoi rozmiar wyświetlacza. 5,4 cala zastąpi więc… 6,7″. Najnowsze doniesienia wskazują, że w 2022 roku wśród czterech prezentowanych modeli pojawi się iPhone 14 Max, który ma kosztować mniej niż 900 dolarów, ale zaoferuje wyświetlacz wielkości tego, który obecnie dostawaliśmy w modelu Pro. Możliwe więc, że klienci nie chcą małego ekranu, a po prostu małą cenę. Wówczas iPhone Max byłby odpowiedzią na ich potrzeby.

Kilka informacji o serii iPhone 14

przy okazji dowiedzieliśmy się co nieco o serii, która ma zadebiutować w przyszłym roku. Mówi się o czytnikach linii papilarnych umieszczonych pod ekranami, nagrywaniu w jakości 8K, a notch ma zmienić się w okrągły otwór.

Plotka o Touch ID umieszczonym pod ekranem każde jednak zastanowić się nad, czy w takim razie ta technologia nie zawita w iPhone 13, tak jak dotychczas mówiły doniesienia. Trudno uwierzyć, że Apple potrzebuje aż tak dużo czasu, by udoskonalić tę funkcję. Cóż, na rozwiązanie tej kwestii musimy jeszcze poczekać, być może bliżej premiery serii 13 dowiemy się jakichś konkretów.

