Minerał wydawał się występować jedynie w meteorytach. Znaleziono go nad Morzem Martwym

Allabogdanit został opisany zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Znaleziono go bowiem w obrębie rzeki Bolszoj Dłoguchan, która znajduje się w rosyjskiej Jakucji. Minerał był obecny w jednym z tamtejszych meteorytów żelaznych.

W kolejnych latach allabogdanit znaleziono też w innych kosmicznych skałach, jednak szczególnie zaskakujące okazało się niedawne odkrycie. Minerał ten został bowiem wykryty na pustyni Negev położonej nad Morzem Martwym. Naukowcy twierdzą, iż jest to pierwszy udokumentowany przypadek znalezienia allabogdanitu mającego ziemskie pochodzenie.

Zespół badawczy złożony z przedstawicieli Uniwersytetu w Sankt Petersburgu prowadził swoje działania w obrębie formacji Hatrurim. Jak przyznają sami zainteresowani, istnieje szansa, że rzeczony minerał – choć nie spadł na ziemię w postaci meteorytu – to trafił na naszą planetę z kosmosu. Oznaczałoby to, iż do jego powstania przyczyniło się jedno z kosmicznych zjawisk.

Minerał zwany allabogdanitem został po raz pierwszy znaleziony na terenie Jakucji

Z ustaleń na ten temat, dostępnych na łamach American Mineralogist, wynika, że do powstania allabogdanitu potrzeba naprawdę wysokiego ciśnienia, wynoszącego nawet 25 gigapaskali. Takie warunki można spotkać zarówno w przypadku kolizji meteorytów, jak i głęboko pod powierzchnią Ziemi – nawet 500 kilometrów pod naszymi stopami.

Ze względu na brak dowodów na ewentualne uderzenia meteorytów na terenie izraelskiej pustyni Negev, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem zagadki wydaje się założenie, że allabogdanit powstał wewnątrz naszej planety. Najlepszym potwierdzeniem tej teorii byłoby znalezienie większych ilości tego minerału z dala od miejsc kosmicznych kolizji.

