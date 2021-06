Nowe gniazdo Intela LGA-18XX na zdjęciu. Na nie trochę poczekamy

U znanego z tego typu przecieków użytkownika @momomo_us na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które przedstawia nowe gniazdo Intela LGA-18XX. Wprawdzie tylko delikatnie, bo skupia się na osłonie, ale na krawędziach i tak dostrzegamy sanki montażowe. Samo gniazdo w podobnych wyciekach pojawiło się tylko raz i choć jego premiera jest z pewnością odległa, to teraz możemy o nim sporo powiedzieć.

Już za kilka miesięcy Intel pokaże swoje nowe procesory Alder Lake, czyli Core 12. generacji, którym będą towarzyszyć nowe płyty główne z serii 600 wyposażone w gniazdo LGA1700 (Socket V). Najpewniej za rok doczekamy się podobnej rewolucji sprzętowej w wykonaniu AMD, które wymieni podstawkę na AM5, czyli gniazdo LGA1718, najpewniej też chipsety z serii 600 i procesory Ryzen Raphael na bazie architektury Zen 4.

Czym będzie gniazdo Intela LGA-18XX?

Gdzie tu więc miejsce na gniazdo Intela LGA-18XX? O nim po raz pierwszy wspomniał Igor Wallossek z Igor’sLAB. Wyjawił jednak niewiele, wspominając tylko o tym, że Intel opracował nowy mechanizm montażowy właśnie dla gniazd LGA1700 i LGA1800. To wskazywało, że są one do pewnego stopnia kompatybilne.

Teraz z kolei możemy podejrzeć pierwsze zdjęcie osłony gniazda LGA17XX/1800, które to zostało udostępnione przez wspomnianego @momomo_us. To wskazuje, że do obu typów gniazd można zastosować tę samą osłonę, co sugeruje, że prawie na pewno mają ten sam rozmiar.

LGA1700

To z kolei dalej mówi nam, że LGA1800 będzie tym samym, czym jest LGA1700 pod kątem samego projektu. Intel celowo wprowadzi w nich nowy system mocowania i inne rozmieszczenie otworów na śruby montażowe. To uniemożliwi montaż innego, niekompatybilnego chłodzenia, co wcale nie jest dziwne, bo różnica wysokości między obecnymi a nowymi procesorami Intela będzie wynosić aż 0,8 mm.

Gniazdo Intela LGA-18XX to obecnie tajemnica

Pozostaje jednak pytanie, czym dokładnie jest gniazdo LGA-18XX? Czy to dom dla nadchodzących procesorów Meteor Lake (14. generacji), czyli pierwszych 7-nm procesorów Intela, które zadebiutują po Raptor Lake, czyli następcach Alder Lake? Czy może to po prostu zupełnie inne gniazdo, które będzie przeznaczone dla procesorów Xeon?

To na ten moment zagadka, ale warto przypomnieć, że od dawna krążą plotki, że Intel może chcieć zachować gniazdo LGA1700 przez co najmniej trzy generacje, a więc objąć tym samym gniazdem wspomniane 3 rodziny procesorów.

