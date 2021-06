Nowoczesny zegar Smart Clock 2 od Lenovo ujawniony. Co oferuje?

Lenovo ujawniło następcę swojego inteligentnego, stacjonarnego zegarka z 2019 roku. Ten, jak możecie się spodziewać, pokazuje głównie czas, ale w rzeczywistości Smart Clock 2 potrafi znacznie więcej. Co jednak najważniejsze – nadal nie posiada aparatu.

Lenovo Smart Clock 2 z opcjonalną stacją dokującą

Smart Clock 2 oprócz pokazywania nam aktualnego czasu może zaoferować nam także kilka dodatkowych funkcji, ale czy ciekawych? Jedną z jego bardziej interesujących możliwości jest to, że można go sparować z opcjonalnym dokiem. To właśnie z nim ten zegar zaczyna rozwijać skrzydła.

Po lewej stronie stacji dokującej (widać ją po lewej) możemy umieścić nasz Smart Clock 2 (poprzez pogo pin). Jego zasilanie przez USB będzie wtedy współdzielone z dokiem, którego prawa strona sygnowana plusem naładuje nam smartfony obsługujące standard Qi mocą do 10 W. Co ciekawe, ten dok jest kompatybilny z akcesoriami MagSafe od Apple, a kupić będzie można go jako część zestawu lub osobno.

Lenovo postarało się też o aspekt IoT zamknięty w swoim nowym zegarze. Oznacza to tyle, że Smart Clock 2 może pełnić swojego rodzaju HUB dla Internetu Rzeczy w Waszym mieszkaniu, realizując konkretne plany (rutyny) w ramach harmonogramu. Po odpowiedniej konfiguracji np. po 21:00 zamknie Wam drzwi, przygasi światła, czy rozbrzmi uspokajającą melodią Waszego wyboru. Gdyby tego było mało, nocne przebudzenia może wspomóc tryb oświetlający otoczenie w niskim natężeniu światła, co wymaga oczywiście inteligentnych żarówek z regulacją.

Oprócz tego Smart Clock 2 od Lenovo pozwoli nam ustawiać alarmy i przypomnienia, a także będzie informować nas o aktualnym ruchu drogowym. Oferuje on również przycisk wyciszenia wbudowanego mikrofonu, regulacji poziomu dźwięku, 3-watowe głośniki i wsparcie Asystenta Google. Specyfikacja Smart Clock 2 obejmuje układ MediaTek MT81675, łączność Wi-Fi oraz Bluetooth i 4-calowy ekran IPS LCD, który wyświetla nam czas, pogodę oraz wybrane obrazy.

Smart Clock 2 jest pokryty miękką tkaniną w kolorze Abyss Blue, Heather Grey i Shadow Black. Jeśli chodzi o jego dostępność i cenę, to będzie można kupić go we wrześniu od 89,99$ (około 340 złotych) w zestawie z dokiem.

