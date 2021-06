Google ostrzeże nas, jeśli wyniki wyszukiwania nie będą wiarygodne

Chcąc zapewnić użytkownikom znalezienie maksymalnie wiarygodnych źródeł informacji Google filtruje fałszywe informacje. Teraz dowiadujemy się, że będzie również ostrzegał przed tymi, które mogą być niepewne.

Google oznaczy hasła w wyszukiwarce, które mogą zaoferować wątpliwe informacje

Walka z fake newsami trwa. W dobie coraz częściej szerzących się dezinformacji bardzo ważne jest, by te fałszywe wiadomości były wyłapywane. Nie zawsze jednak się to udaje, zwłaszcza w sytuacji naprawdę nowego tematu. Dlatego właśnie, w takich przypadkach Google zacznie wyświetlać specjalny komunikat.

Odkryła go René Dersta, naukowiec, badająca dezinformację na Uniwersytecie Stanforda. Na poniższym zrzucie ekranu możecie zauważyć informację „Te wyniki wyszukiwania wydają się szybko zmieniać. Jeśli ten temat jest nowy, czasami może minąć trochę czasu, zanim wyniki zostaną dodane przez wiarygodne źródła.

Google potwierdziło już, że faktycznie testują taką funkcję, co jest naprawdę dobrą wiadomością. Trudno przypuszczać, że to od razu coś zmieni, jednak możliwe, że niektóre osoby taki komunikat zmusi do myślenia i zachowania dystansu wobec czytanych informacji. Prawdopodobnie podobny komunikat będzie wyświetlany także przy stronach z teoriami spiskowymi.

