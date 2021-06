Polskie 5G gotowe do startu. IS-Wireless pokaże sieć Open RAN na targach MWC

Polskie 5G w modelu Open RAN jest już gotowe. Firma IS-Wireless zaprezentuje swoje rozwiązania podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie.

Polskie 5G na targach MWC

Dzisiaj rozpoczynają się największe targi telekomunikacyjne Mobile World Congress. Mieliśmy być na miejscu, ale natłok pracy w połączeniu z rezygnacją z targów największych firm spowodował, że w tym roku odpuściliśmy wyjazd do Barcelony.

Ominie nas m.in. prezentacja rozwiązań IS-Wireless. Na targach firma pokaże kompletne rozwiązania sieci 5G oraz integrację z rozwiązaniami firmy Canonical.

Możemy już z dumą ogłosić, że nasze rozwiązanie jest w pełni gotowe. Po raz pierwszy zaprezentujemy nasz produkt za granicą. Będzie to jego oficjalna światowa premiera. Chcemy również pokazać naszą gotowość do współpracy we wdrażaniu naszych rozwiązań – powiedział Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Do budowy sieci 5G w modelu Open RAN potrzebni są partnerzy. To właśnie na ich zdobyciu firmie będzie najbardziej zależeć podczas targów. Model Open RAN ma to do siebie, że w budowie sieci mogą wziąć udział różni producenci sprzętu. W modelu tradycyjnym wszystkie rozwiązania sieciowe dostarcza jedna firma. Czym zajmują się głównie giganci, tacy jak Ericsson czy Huawei. Model Open RAN to szansa dla małych firm. Mogę one połączyć siły głównie przy budowie mniejszych sieci. Przeznaczonych do rozwiązań typowo biznesowych, albo też na terenach mniej zurbanizowanych.

Firma IS-Wireless przygotowała wspólnie z O-RAN Allance. To organizacja, która zajmuje się rozwojem sieci Open RAN, powstała z inicjatywy firm takich jak AT&T, China Mobile, Orange, czy Deutsche Telekom.

Pierwsze wdrożenia sieci 5G w modelu Open RAN, oparte o polską technologię IS-Wireless ruszą jeszcze w tym roku.

