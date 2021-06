Te produkty Apple mogą zakłócać działanie rozruszników serca

Okazuje się, że nie tylko wykorzystująca technologię MegaSafe seria iPhone 12 może zakłócać pracę rozruszników serca i innych medycznych urządzeń. Firma zaktualizowała teraz dokument, w którym przedstawiła rozszerzoną listę produktów Apple, które mogą wywoływać zakłócenia magnetyczne.

Produkty Apple zakłócające działanie urządzeń medycznych

Opublikowany kilka tygodni temu raport American Heart Association potwierdził, że magnesy stosowane w smartfonach z serii iPhone 12 mogą wywoływać zakłócenia pracy takich urządzeń jak rozruszniki serca czy defibrylatory. Nie jest to dla nas dużym zaskoczeniem, gdyż już wcześniej samo Apple to potwierdziło. Nie są to błahe problemy, co wykazało z kolei badanie przeprowadzone przez kardiologów z instytutu Henry Ford Heart and Vascular Institute.

Podczas doświadczenie zbliżyli iPhone 12 Pro do wszczepionego defibrylatora. Urządzenie przestało działać, co widać było na zewnętrznym programatorze. Problem zniknął, gdy smartfon odsunięto. Apple dość szybko zadziałało i zaktualizowało dokument już wcześniej widoczny na stronie Supportu. Dodano do niego kolejne produkty Apple, które lepiej trzymać z dala od tego typu urządzeń medycznych.

Apple zaznaczyło, że w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy poniższe produkty trzymać w przynajmniej 15-centymetrowej odległości i 30-centymetrowej w przypadku ładowania bezprzewodowego. Zalecają również kontakt z lekarzem w tej sprawie, zwłaszcza, gdy podejrzewamy, że nasze urządzenie medyczne może działać źle w kontakcie z produktem Apple.

Oto lista zawierających magnesy urządzeń producenta:

AirPods i etui ładujące

AirPods i etui do ładowania bezprzewodowego

AirPods Pro i etui do ładowania bezprzewodowego

AirPods Max i etui Smart Case

Apple Watch

Paski Apple Watch z magnesami

Akcesoria do ładowania bezprzewodowego Apple Watch

HomePod

HomePod mini

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Etui Smart Cover i Smart Folio do iPada

Klawiatury Magic Keyboard, Smart Keyboard i Smart Keyboard Folio dla iPada

Wszystkie modele iPhone’ów serii 12

Akcesoria MagSafe

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats Flex

Beats X

PowerBeats Pro

UrBeats3

