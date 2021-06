Windows 11 oficjalnie w październiku?

Microsoft po raz kolejny zaczyna wysyłać wskazówki odnośnie nowej wersji swojego systemu. Po niedawnej prezentacji, teraz podpowiada nam datę oficjalnej premiery Windows 11.

Kiedy odbędzie się premiera systemu Windows 11?

Przed zaprezentowaniem nowego Windowsa 24 czerwca, Microsoft wysyłał nam różne wskazówki. A to filmik z kompilacją dźwięków ze startu różnych wersji systemu trwający 11 minut, a to grafiki z czymś, co przypominało „11”. Teraz wydaje się działać podobnie w kwestii naprowadzenia nas na datę premiery. Na razie oficjalnie wskazywany jest tylko koniec 2021 roku. Przyjrzyjmy się więc podsuwanym wskazówkom i temu, jaką datę ujawniają.

Już podczas zeszłotygodniowego wydarzenia w komunikacie Microsoft Teams pojawiła się informacja: „podekscytowany, aby podkręcić go do 11… nie czekaj na październik!” Jeśli zaś zerkniemy na oficjalnie udostępniane przez firmę materiały marketingowe bardzo często widzimy tam ustawioną datę „20.10.2021” i godzinę „11:11”. Podobna data pojawia się w wiadomości na Teams wysłanej przez Stevie’ego Bathiche’a, inżynier ds. urządzeń Surface, do Panosa Panaya, szefa Microsoftu ds. Windows i urządzeń. Adresat wiadomości pisał tam, że nie może się doczekać października.

Na październik wskazują też źródła zaznajomione ponoć z planami Microsoft. Podobna informacja pojawiła się też ze strony sieci Walmart, która w swoich sprzedawanych laptopach obiecuje bezpłatną aktualizację do Windows October 2021 w momencie jego dostępności.

Znowu więc mamy bardzo dużo wskazówek typujących konkretny przedział czasowy. 20 października wydaje się bardzo prawdopodobną datą, biorąc pod uwagę, że Microsoft chce wypuścić Windows 11 pod koniec roku. Czy okaże się prawdą? Tego nie wiemy, jednak wiadomo, że nasze domysły przy okazji prezentacji systemu się sprawdziły.

