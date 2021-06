Premiera Snapdragon 888 Plus. Qualcomm pokazał nowy flagowy SoC

Podczas trwających ciągle targów MWC 2021 co rusz trafiają do nas informacje na temat nowych technologicznych nowinek. Wśród nich nie zabrakło małej niespodzianki od Qualcomma, który ujawnił nowy flagowy SoC w swojej ofercie w postaci układu Snapdragon 888 Plus.

Premiera Snapdragon 888 Plus. Wydajność sztucznej inteligencji została zwiększona

Snapdragon 888 Plus przyniósł za sobą pewne ulepszenia, a jednym z nich jest zwiększona wydajność układu zajmującego się obliczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją o nazwie Hexagon 780. Jego wydajność sięga teraz 32 TOPS, a to oznacza, że działa o ponad 20% lepiej względem poprzednika, który zapewnia 26 TOPS.

Czytaj też: Polskie 5G gotowe do startu. IS-Wireless pokaże sieć Open RAN na targach MWC

Mało tego nowy układ Snapdragon 888 Plus jest wyposażony w ten sam wysokowydajny rdzeń ARM Cortex-X1, ale teraz będzie taktowany prawie 3 GHz zegarem. Prawie, bo ten wyniesie 2,995 GHz, co jest solidnym skokiem z 2,84 GHz, jakimi może pochwalić się wersja oryginalna Snapdragona 888. Reszta jego specyfikacji pozostaje taka sama jak w oryginale.

via GSMArena

Czytaj też: Samsung Galaxy S22 Ultra z aparatem Olympusa? Pocieszenie po braku Galaxy Note21

Tak więc ten flagowy SoC Qualcomma nadal oferuje układ graficzny Adreno 660, modem Snapdragon X60 5G, FastConnect 6900 zapewniający łączność Wi-Fi 6/6E i Bluetooth 5.2, czy mmWave. Spodziewacie się, że nowy układ Snapdragon 888 Plus pojawi się w nadchodzących smartfonach Asusa, Motoroli, Xiaomi i vivo, które mogą trafić na rynek już w trzecim kwartale 2021 roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News