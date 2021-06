Samsung Galaxy Z Fold 3 – co już o nim wiemy?

Zgodnie z przeciekami, już niedługo powinniśmy zobaczyć nowe urządzenia Samsunga, w tym Galaxy Z Fold 3. Warto więc sprawdzić, co już na jego temat wiemy.

Galaxy Z Fold 3 – co o nim wiemy?

Data premiery

Na temat premiery nowego składanego smartfona Samsunga krąży wiele plotek. Spodziewamy się jej w III kwartale tego roku, głównie z powodu niedoboru chipów. Plotki i przecieki wskazują tutaj na konkretne terminy – 3 lub 19 sierpnia. Ta pierwsza data pasuje do ubiegłorocznej premiery Galaxy Z Fold 2, która miała miejsce 5 sierpnia. 19 sierpnia z kolei był wcześniej typowaną datą premiery Galaxy S21 FE. Ten, zgodnie z innymi przeciekami, jest opóźniony, więc połowa miesiąca również może wchodzić w grę.

Specyfikacja

Do tej pory składane urządzenia Samsunga cechowały topowe procesory, więc i w przypadku Galaxy Z Fold 3 spodziewamy się SoC Qualcomm Snapdragon 888 lub Pro wspieranego przez dużą ilość pamięci RAM i pamięci masowej. Przecieki w tym wypadku wskazują na 12 GB RAM i wersje z 256 lub 512 GB i, zgodnie z niektórymi plotkami, 1T pamięci wewnętrznej. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w przypadku Galaxy Z Fold 3 Lite.

Składany Ekran AMOLED będzie można obsługiwać przy pomocy rysika S Pen. Składany ekran 8 cali ma mieć odświeżanie na poziomie 120 Hz. Ekran pomocniczy ma mieć przekątną 5,4 cale. Czy pod ekranem znajdzie się kamera? Trudno powiedzieć, bo choć takie były doniesienia, to na najnowszych renderach widać wcięcie na aparat przedni. Wcześniej jednak mówiono o użyciu specjalnego czujnika, który miałby wyeliminować błędy obserwowane w ZTE Axon 20 5G. Z racji, że dopracowanie tej technologii wymaga bardzo dużo pracy, poniższe rendery mogą być jednak prawdziwe i na kamerę pod ekranem w składanym Samsungu będziemy musieli jeszcze poczekać.

Z tyłu znajdziemy konfigurację trzech sensorów 12 Mpix. Będą to: główny Sony IMX555, teleobiektyw 3M5 i ultraszerokokątny 3L6 . Z przodu będą to 10 Mpix Sony IMX374 10 MP i 16 Mpix IMX471. Na pokładzie nie zabraknie Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, NFC czy czytnika linii papilarnych.

Przecieki wskazują, iż Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie fizycznie mniejszy od Galaxy Z Fold 2. Przełoży się to na mniejszą pojemność baterii, która w tym modelu ma wynosić 4380 mAh.

System operacyjny

Jeśli sierpniowa premiera jest prawdziwa, to nie ma co spodziewać się Galaxy Z Fold 3 z Androidem 12. Najbardziej prawdopodobne jest, że Samsung będzie trzymał się Androida 11 z najnowszą wersją swojej nakładki systemowej One UI 3,5 (lub 4, w zależności jakie nazewnictwo przyjmie Samsung).

Cena

Według informacji, które pojawiły się w sieci, Galaxy Z Fold 3 może być nawet o 20 proc. niższa niż w przypadku Z Fold 2. Oznaczałoby to kwotę około 1600 euro, w przypadku podstawowego wariantu. Czy te doniesienia się sprawdzą? Trudno powiedzieć, zwłaszcza, że źródła bardziej pesymistyczne wskazują na kwotę oscylującą wokół 1999 euro.

