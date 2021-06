Szczegóły gniazda Intel LGA1700 dla procesorów Alder Lake-S 12. generacji Core

Znany w sferze technologicznych przecieków Igor Wallosek z Igor’s LAB ujawnił dalsze szczegóły gniazda Intel LGA1700. To zadebiutuje razem z 12. generacją Intel Core o nazwie kodowej Alder Lake-S jeszcze w tym roku.

Dziś to gniazdo Intel LGA1700 pełni rolę główną, dlatego jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samych procesorów Alder Lake-S 12. generacji Core, to zachęcam zapoznać się z naszymi wcześniejszymi wpisami na ich temat. Tam znajdziecie szczegóły ich heterogenicznego układu, ważnej roli w energooszczędności, potencjału i ważnej roli, jaką odegra dla nich Windows 11.

Czytaj też: Windows 11 będzie obsługiwał aplikacje z Androida

Co już wiemy na temat gniazda Intel LGA1700?

Chociaż nie jest to pierwszy raz, kiedy LGA1700 wpada na nasze łamy, to tym razem gniazdo zrobiło to z przytupem. Informacje oraz schematy od Igor’s LAB potwierdzają spodziewany kształt Intel Core 12. generacji, który będzie przyjmował formę prostokąta o wymiarach 35,5 x 45 mm. Oznacza to konkretne zmiany w montażu chłodzeń, ale o odpowiednie wersje najpewniej producenci już dbają.

Czytaj też: Testy Intel DG2 wyciekły. Wydajność graficzna tak niska, że aż zaskakująca

Wedle przecieku Intel ma już dokładną specyfikację co do chłodzeń dla swoich nowych procesorów, których chłodzenia będą wymagały dziur montażowych 78×78, a nie 75×75 mm. Zwiastuje to ogromny problem co do kompatybilności, a podkreśla to obniżenie wysokości z 7,3 mm do 6,5 mm. To finalnie może sprawić, że nawet z adapterami dotychczasowe chłodzenia będą miały problem z obsługą nowego gniazda. To jednak tylko spekulacje, choć można mieć pewność, że obecne zintegrowane chłodzenia nie zachowają kompatybilności.

Zwłaszcza że problemem mogą okazać się też elementy na płycie głównej, bo jeden z diagramów płyty pokazuje nawet zalecany układ komponentów płyty głównej ATX z niezbędnymi obszarami pominięcia. Jest to ważne dla producentów chłodzeń, ponieważ ci muszą zapewnić, że ich radiatory/bloki nie będą wchodzić w bezpośrednią interakcję z elementami płyty głównej.

Czytaj też: Test Logitech K780. Oto wszechstronna bezprzewodowa klawiatura

Powyżej możecie rzucić okiem na render gniazda Intel LGA1700, który pokazuje rozkład pinów. Wygląda na to, że gniazdo zostanie podzielone na dwa obszary w kształcie litery L. Więcej na temat tych zmian dowiemy się najpewniej jeszcze w tym roku. Ponoć już teraz Intel testuje nowe procesory na równie nowych płytach głównych z chipsetami serii 600, na który to naturalnie znajdzie się LGA1700.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News