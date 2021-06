Vivo X60T Pro+ dołącza do flagowej serii. Poznajmy jego specyfikację

Vivo uzupełnia swoja flagową serię X60 o zupełnie nowy model – Vivo X60T Pro+. Smartfon zadebiutował już w Chinach, dzięki czemu możemy przyjrzeć się jego specyfikacji i wyglądowi.

Vivo X60T Pro+ rozbudowuje serię X60

Do tej pory flagowa seria Vivo składała się z modeli Vivo X60, Vivo X60 Pro, Vivo X60 Pro+ i Vivo X60T. Teraz dołącza do nich X60T Pro+. Wprawne oko zaraz wychwyci spore podobieństwo do V60 Pro+ i nie bez powodu. Jest to bowiem właściwie ten sam smartfon, a zmianie uległy jedynie kwestie aparatów. Reszta specyfikacji jest bez zmian, więc to ją najpierw przypomnijmy.

Vivo X60T Pro+ wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Z przodu znajdziemy aparat do selfie 32 Mpix umieszczony w okrągłym otworku. Smartfon zasila ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika pozostaje 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1.

Vivo X60t Pro+ z tyłu zawiera aparat główny 50 Mpix (Samsung GN1, f/1,57), szerokokątny 48 Mpix ( Sony IMX598, f/2,2), moduł portretowy 12 Mpix (f/1,98) i teleobiektyw 8 Mpix (f/3,4).

Smartfon działa z systemem OriginOS 1.0 opartym na systemie Android 11. Bateria ma pojemność 4200 mAh z obsługą szybkiego ładowania 55 W. Ma wymiary 158,59 x 73,35 x 9,10 mm i waży 190,6 gramów. Na rynek trafia w kolorach Classic Orange i Dark Blue.

Ceny w Chinach wyglądają następująco:

wariant 8+128 GB kosztuje 4999 juanów, czyli około 2926 zł,

wariant 12+256 GB – 5999 juanów, około 3510 zł

