Wiadomości Google posortują SMS-y na kategorie i usuną hasła jednorazowe

Kolejne nowości, zapowiadane już w ubiegłym roku, zmierzają do Wiadomości Google. Chodzi o automatyczne sortowanie wiadomości w kategoriach podobnych do tych, które znamy z Gmaila, a także kasowanie haseł jednorazowych. Wdrażanie funkcji rozpoczęto w Indiach.

Wiadomości Google wprowadzą więcej porządku w skrzynce odbiorczej

Google chce pomóc nam utrzymać porządek w naszych wiadomościach. Zrobi to za pomocą dwóch nowych funkcji, które obecnie wdrażane są dla użytkowników w Indiach. Chodzi o automatyczne kasowanie haseł jednorazowych i automatyczne segregowanie wiadomości na kategorie. Co istotne, są to funkcje opcjonalne, więc jeśli nam się nie będą podobać, zawsze można je wyłączyć.

Wiadomości Google będą sortować nasze SMS-y na cztery kategorie: Osobiste, Transakcje, OPT (hasła jednorazowe) i Oferty. Całą skrzynkę odbiorczą znajdziemy pod „Wszystko” i będzie to widok domyślny. Jak zobaczycie na poniższym zrzucie ekranu, pod górnym polem wyszukiwania widoczne są przyciski odpowiadające każdej kategorii. W praktyce pomoże to osobom, które otrzymują dożo SMS-ów w łatwiejszym uporządkowaniu ich. Poszczególne wiadomości będą łatwe do zlokalizowania i nie zgubią się, zwłaszcza, gdy skorzystamy jeszcze z ostatnich nowości – przypinania SMS-ów i oznaczania ich przy pomocy gwiazdki.

Drugą nowością jest automatyczne usuwanie haseł jednorazowych w 24 godziny po ich otrzymaniu. Chyba każdy wie, że skrzynka odbiorcza potrafi być czasem nimi zawalona, a nikomu się nie chce ich ręcznie kasować. Teraz Wiadomości Google najpierw przeniosą je do odpowiedniej kategorii, a po 24 godzinach zaproponują ich usunięcie. Jeśli będziemy chcieli je zachować, wystarczy, że klikniemy „Nie, dziękuję”.

Obie funkcje w ciągu najbliższych tygodni będą wdrażane w Indiach. Nie mamy jednak informacji, czy później trafią też do innych części świata. Można się spodziewać, że tak, w końcu są to ciekawe nowości, które z chęcią widzielibyśmy w swoich aplikacjach.

