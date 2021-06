Jak zdigitalizować 350-letnie dane dotyczące klimatu? Wystarczy nuda i 16 tysięcy ochotników

Kiedy świat został zamknięty na wiele tygodni, nawet prozaiczne czynności mogły stanowić ucieczkę od pandemicznej nudy. Nic więc dziwnego, że na apel naukowców szukających pomocy z cyfryzacją danych odpowiedziało 16 tysięcy chętnych.

Sprawcą całego zamieszania były spisane na papierze dane, obejmujące ponad 5 milionów obserwacji opisanych przez Brytyjskie Biuro Meteorologiczne. Najstarsze z tych dokumentów pochodziły z 1677 roku, a cały ich przekrój może stanowić cenne narzędzie badawcze w zakresie analizowania zmian klimatu.

W każdym z dokumentów znalazły się informacje dotyczące miesięcznych i rocznych sum opadów, nazwiska obserwatorów oraz informacje na temat lokalizacji deszczomierzy. Ochotnicy mieli korzystać z platformy Zooniverse i przepisywać do komputerów informacje, które otrzymali na papierze. Następnie dane trafiły do ogromnego arkusza kalkulacyjnego.

Przewidywanie zmian klimatu może być skuteczniejsze dzięki danym z ostatnich kilkuset lat

Linden Ashcroft, klimatolog z Uniwersytetu w Melbourne, twierdzi, że cyfryzacja zapisów pogodowych jest kluczowa, jeśli zamierzamy dokładniej przewidywać zmiany klimatu oraz korzystać z modeli symulujących ziemską atmosferę. Brytyjskie władze skorzystają również z tych danych w celu zabezpieczania przed zjawiskami meteorologicznymi występującymi raz na kilkaset lat. Chodzi np. o przygotowanie zbiorników retencyjnych na nadchodzące powodzie bądź zbieranie zapasów wody w związku z przewidywanymi suszami.

Co ciekawe, pomiary opadów na terenie Wielkiej Brytanii zostały zapoczątkowane w 1677 roku przez Richarda Townleya. Zaprojektowane przez niego instrumenty badawcze zostały nawet opisane na łamach Philosophical Transactions of the Royal Society, najdłużej działającego czasopisma naukowego na świecie. W 1860 roku grupa zwana British Rainfall Organization ustandaryzowała metody i zaczęła zbierać dane w sposób bardziej systematyczny.

