Pierwsze szczegóły premiery procesorów Intel Alder Lake. Kiedy i co dostaniemy?

Na temat procesorów Alder Lake Intela wiemy już sporo, ale jeśli idzie o szczegóły ich premiery, nadal mamy zbyt wiele luk, żeby jasno wskazać, czego i kiedy powinniśmy się spodziewać. Dziś jednak te luki uzupełniły nieoficjalne informacje co do premiery procesorów Alder Lake z Igor’sLAB.

Warto od razu zaznaczyć, że poniższe informacje pokrywają się z tym, co już przed dwoma miesiącami sugerował twórca z kanału Moore’s Law is Dead. Można więc darzyć te informacje większym zaufaniem, niż zwykle, ale ślepo rzecz jasna nie ma co w nie wierzyć. Podobnie, jak to ma się ze standardem ATX12VO, czyli wymyślonym przez Intela pomysłem na skomplikowanie płyt głównych i uproszczenie zasilaczy wyłącznie do linii 12V, aby zyskać na wyższej energooszczędności.

Do kwestii ATX12VO wrócimy za moment, bo sprawa wydaje się ciekawa, ale nie tak bardzo, jak to, że Intel ma wrzucić na rynek procesory Alder Lake-S, czyli Intel Core 12. generacji w ramach albo po wydarzeniu InnovatiON, które odbędzie się 27 i 28 października. Ponoć poczekamy maksymalnie do 19 listopada, ale do tego momentu nie otrzymamy wszystkich planowanych procesorów.

Premiera procesorów Alder Lake będzie podzielona. Najpierw najwydajniejsze sprzęty, a dopiero potem te skromniejsze

W rzeczywistości pierwsze CPU, które wejdą na rynek w ramach tej nowej generacji, będą sprowadzały się do wariantów K i KF, czyli w obu przypadkach tych do podkręcania, z czego ten drugi pozbywa się zintegrowanego GPU. Razem z nimi zadebiutują płyty główne z najwydajniejszymi chipsetami Z690, które dalej będą wykorzystywać znane nam standardy zasilania, choć możemy oczekiwać też kilku modeli ATX12VO. Powód? Intel sprytnie oferuje chipsety w niższej cenie tym producentom, którzy okażą zainteresowanie stworzeniem płyty zgodnej z nowym standardem.

Ile więc poczekamy na mniej wydajne i tym samym tańsze procesory Core 12. generacji? Niedługo, bo wedle nieoficjalnych informacji pozostałe modele Alder Lake-S razem z płytami wyposażonymi w chipsety H670, B660 i B610 zadebiutują podczas targów CES 2022, czyli w styczniu.

Czekać jest oczywiście na co, bo Intel w ramach tej nowej generacji procesorów przejdzie na nowy socket LGA1700, wykorzysta wreszcie do produkcji desktopowych CPU swój ulepszony 10 nm proces (teraz już Intel 7) i przejdzie na heterogeniczną strukturę rdzeni.

