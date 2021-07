AMD potwierdziło stan Instinct MI200, czyli pierwszego GPU MCM

Następne generacje procesorów i kart graficznych będą wyjątkowe. Jeśli nie te najbliższe, to z pewnością te tuż po nich, a to wszystko przez rewolucję w konstrukcji CPU i GPU, z czego te drugie po wielu latach doczekają się konstrukcji MCM. Dziś wspominamy o tym, bo tak się akurat składa, że AMD wyjawiło ważną informację o Instinct MI200.

Jeśli karty graficzne AMD Instinct kojarzycie tak samo, jak opady zeszłorocznego śniegu, to nic w tym dziwnego. To modele przeznaczone na rynek profesjonalny, które obecnie przyjmują postać Instinct MI100 na bazie architektury CDNA1 i 7 nm procesie technologicznym. Jednak na horyzoncie już są następcy tych modeli w postaci Instinct MI200, których obecny etap AMD oficjalnie potwierdziło.

Podczas podsumowania zarobków w II kwartale bieżącego roku firma pokazała tą oto planszę:

Stan Instinct MI200? Dostawy już ruszyły, choć skromne

Na samym dole znajdziemy wzmiankę o tym, że ruszyły już wstępne dostawy akceleratorów graficznych AMD nowej generacji, czyli wspomnianych Instinct MI200 opartych o architekturę CDNA2. Oznacza to, że technologia związana z obecnymi na ich pokładzie rdzeniami graficznymi została już dopięta na ostatni guzik, a to ważna informacja.

Czytaj też: Intel ogłasza nowe procesy technologiczne. Koniec nanometrów

Te GPU mają być bowiem pierwszymi tego typu tworami AMD, opierającymi się na wielomodułowej konstrukcji (MCM). Konkurencja również ma coś w tej kwestii do powiedzenia, bo to samo podejście wykorzysta Xe-HP(C) Intela oraz Hopper firmy NVIDIA. Jednak AMD najpewniej będzie pierwsze, bo plotki wskazują na premierę tych modeli jeszcze w tym roku.

Niczym GPU 2w1, bo rdzenie graficzne MI200 będą bazowały nad parze matryc krzemowych

Oznacza to mniej więcej tyle, że każdy Instinct MI200 będzie posiadał w swoim GPU przynajmniej dwie matryce krzemowe (die0 oraz die1). Do tej pory docierały do nas plotki, że w grę wejdą rdzenie produkowane w technologii 5 nm połączone z ośmioma stosami HBM2E o pojemności 128 GB na 4096-bitowym interfejsie.

Czytaj też: Jak długo będziemy czekać na monitory LCD 480 Hz?

Wedle plotek każda z dwóch matryc logicznych (czy też chipletów) posiada ma po osiem „silników cieniowania” z 16 blokami CU każdy, a jeśli te będą miały po 64 procesorów strumieniowych (SP), łącznie karty zaoferują aż 16384 SP, co daje ponad trzy razy więcej w porównaniu do Navi 21, czyli obecnie najmocniejszego GPU w ofercie AMD. Premiera kart MI200 od AMD ma mieć ponoć miejsce jeszcze w tym roku.

Czytaj też: Nowe procesory Intel Xeon E-2300 Rocket Lake wyciekły

Oczywiście dla nas, zwyczajnych konsumentów, karty Instinct MI200 nie będą w ogóle dostępne, a o graniu na nich nie ma co marzyć. Jednak spokojnie – ponoć doczekamy się tej samej rdzeniowej rewolucji już w następnym roku, kiedy to zadebiutują karty Radeon RX 7000 z rdzeniami Navi 3X na bazie RDNA2. Więcej o tym przeczytacie w naszym poprzednim wpisie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News