Jak długo będziemy czekać na monitory LCD 480 Hz?

Ktoś, kto choć raz zazna płynności powyżej 60 Hz w dynamicznych grach i to niekoniecznie rzędu 390, a już 144, a nawet 90 Hz, nigdy nie wróci na stare dobre 60 Hz bez kręcenia nosem. Jednak wspomniane monitory z topową częstotliwością odświeżania 390 Hz są dopiero początkiem, bo na dalekim horyzoncie widać już monitory LCD 480 Hz.

Teraz najszybciej odświeżane monitory oferują 390 Hz

Każdy wie, jak to jest z monitorami o odświeżaniu z kosmosu w praktyce. Niestety nie tylko monitor wystarczy do zabawy w takiej jakości, bo jakoś te 390 Hz należy wykorzystać, a to równa się z odpalaniem gry przy płynności właśnie przynajmniej 390 FPS. Nie każdy może więc sobie pozwolić na taki sprzęt, a tak naprawdę nawet te flagowe nie są w stanie zapewnić w wielu tytułach AAA takiej wydajności. Nie bez powodu więc mówi się o takich monitorach, jako o sprzęcie do e-sportowych gier.

To właśnie z myślą o profesjonalnych graczach powstają obecnie matryce o odświeżaniu 480 Hz. Te trafią do monitorów skierowanych specjalnie do tych klientów, którzy poszukują topowej wydajności, aby zmaksymalizować swój potencjał w różnych zawodach e-sportowych. Jak możecie się domyślać, rynek zbytu takich wyświetlaczy jest raczej niewielki, ale dla producentów opłacalny i to zwłaszcza przez to, że tego typu produkty dorzucają swoje trzy grosze do promocji marki, będąc tymi flagowymi dziełami. Obecnie należą do nich ciągle nieliczne na rynku wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 360 Hz i czasie wyświetlania klatek na poziomie 2,8 ms.

Monitory LCD 480 Hz już na horyzoncie

Jednak dziś dowiedzieliśmy się, że LG i AU Optronics, czyli dwaj przodujący producenci paneli LCD na świecie, pracują już nad wyświetlaczami, które będą mogły pochwalić się częstotliwością odświeżania 480 Hz i czasem wyświetlania klatek 2,1 ms, a na dodatek niższym całkowitym opóźnieniem.

Wiemy o tym dzięki informacjom z TFTCentral, wedle którego oddział LG Display pracuje nad wieloma matrycami 480 Hz, z których ten podstawowy mierzy 24,5 cala i cechuje się rozdzielczością 1080p (1920×1080). Wedle spekulacji ta matryca trafi do produkcji masowej w czwartym kwartale 2022 roku, więc w najlepszym wypadku wyposażone w nie monitory trafią na rynek w pierwszej połowie 2023 roku.

W drugim obozie, czyli u firmy AU Optronics, rozwój prac ma się podobnie, bo wedle raportu tamtejsi specjaliście również opracowują panel Full HD z częstotliwością odświeżania 480 Hz, który do masowej produkcji trafi w 2022 roku. Niestety na temat obu matryc na ten moment nie wiemy nic więcej, ale mamy na ich temat kilka spekulacji.

Dzisiejsze wyświetlacze 360 ​​Hz wykorzystują matryce TN, ale od pewnego czasu na rynku znajdziemy też wyświetlacze LCD 390 Hz, które wykorzystują matryce AHVA (podobne do IPS) od AU Optronics. Są więc szanse, że w segmencie 480-hercowych wyświetlaczy znajdziemy nie tylko panele TN. Pewne jest jednak, że każdy z tych monitorów będzie posiadał zaawansowany hardware, mogący radzić sobie z niezwykle szerokim, zmiennym zakresem częstotliwości odświeżania, bo na poziomie od 30 do 480 Hz. To właśnie na ten sprzęt, zarządzający tak naprawdę całym monitorem, czeka się podobnie długo, jak na samą matrycę.

