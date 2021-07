Nowe procesory Intel Xeon E-2300 Rocket Lake wyciekły

Podrzucający nam regularnie od dawna sprawdzające się przedpremierowe informacje na temat poczynań AMD, Intela, czy Nvidii właściciel konta @momomo_us na Twitterze ujawnił właśnie nowe procesory Intel Xeon E-2300. Mowa więc o modelach na bazie architektury Rocket Lake, będącej podstawą dla procesorów Intel Core 12. generacji.

Seria procesorów Intel Xeon E nie jest niczym nowym na rynku, jako rodzina CPU przeznaczona specjalnie do jednoprocesorowych serwerów. Obecnie Intel sprzedaje układy z serii Xeon E-2200, sięgającej drugiego kwartału 2019 roku. Wtedy to bowiem wprowadził na rynek te procesory oparte na mikroarchitekturze Coffee Lake, co nie oznaczało specjalnego wzrostu wydajności i tym bardziej możliwości względem poprzedników.

Czytaj też: Informacje o Navi 31 i potencjalnym Radeonie RX 7900 XT

Znamy listę procesorów Intel Xeon E-2300 oraz szczegóły związanej z nią platformy Tatlow

Z układami na bazie architektury Rocket Lake będzie inaczej. Bazujące na nich procesory Xeon E-2300 sięgną po mikroarchitekturę Cypress Cove i w wielu przypadkach nowe graficzne rozwiązania w postaci iGPU na bazie Xe-LP. Wprowadzą tym samym obsługę AVX-512, 20 linii PCIe 4.0 i kompatybilność z pamięciami DDR4-3200, co przełoży się na znacznie wyższą wydajność ogólnego przeznaczenia, szybszą obsługę interfejsów PCIe i ulepszone możliwości przetwarzania w porównaniu z poprzednią generacją procesorów z serii Xeon E-2200.

Wspomniane możliwości multimedialne w przypadku Rocket Lake sprowadza się do obsługi 12-bitowych potoków wideo z odtwarzaniem materiałów 4K/8Kp60 z Dolby Vision HDR, czy sprzętowego dekodowania kodeków HEVC i AV1. Jako „motory napędowe” platformy o nazwie kodowej Tatlow Intela, procesory E-2300 będą mogły współpracować z maksymalnie czterema modułami pamięci operacyjnej, trzema gniazdami PCIe, dwoma M.2 i ośmioma portami SATA. Niezbyt to imponuje, ale nic w tym dziwnego, bo to rozwiązanie przeznaczone po prostu do mniej wymagających zadań, bo serwerów klasy podstawowej.

Czytaj też: GeForce RTX 3000 LHR porażką? Producenci ponoć nawet ich nie produkują

Jakie procesory wejdą więc w grę? Różne – zarówno pod kątem rdzeni, jak i TDP, bo lista, która wyciekła, wspomina o łącznie dziesięciu procesorach E-2300. Wśród nich znajdziemy układy o minimalnej liczbie czterech rdzeni, ale obok nich znajdą się też te sześcio- oraz ośmiordzeniowe.

Czytaj też: Intel ogłasza nowe procesy technologiczne. Koniec nanometrów

Ich TDP wynosi najczęściej kolejno 65, 80 i 95 watów, a pamięć L3 od 8 przez 12 i na 16 MB kończąc. Taktowania bazowe wahają się od 2,6 do 3,7 GHz, a te Turbo od 4,5 do 5,1 GHz. Flagowym układem będzie Xeon E-2388G, a tym podstawowym Xeon E-2314, podczas gdy aż sześć z wszystkich dziesięciu CPU będzie oferować wspomniane iGPU nowej generacji o nieznanej konfiguracji, ale zapewne obejmującej maksymalnie 32 EU.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News