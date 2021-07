Naukowcy znaleźli w pasie asteroid dwa obiekty, których nie powinno tam być

Asteroidy nazwane Pompeja i Justitia zostały odkryte przez Japońską Agencję Badań Kosmicznych.

Badacze uważają, że ruchy tych planetoid wynikają z wczesnego formowania się Układu Słonecznego, gdzie planety takie jak Jowisz spowodowały, że pola grawitacyjne były bardziej „chaotyczne” i w konsekwencji te dwa obiekty mogły zostać wypchnięte do pasa asteroid.

Według naukowców, zdarzenie to musiało mieć miejsce we wczesnych etapach formowania naszego kosmicznego środowiska, ponieważ obie mają stabilne orbity kołowe. ”Aby takie obiekty mogły powstać , musi panować bardzo niska temperatuda. Musiały więc one uformować się w bardzo zimnym środowisku. Następnie promieniowanie słoneczne w interakcji z lodem stworzyło te asteroidy” – twierdzi Michaël Marsset, naukowiec który opublikował niedawno pracę o tych asteroidach.

Istnienie tych asteroid może okazać się ważne dla tzw. modelu nicejskiego, który zakłada, że Saturn, Uran i Neptun poruszały się na zewnątrz Układu Słonecznego w ciągu stu milionów lat, podczas gdy Jowisz poruszał się do wewnątrz.

Znalezione asteroidy mogą dać początek nowej misji badawczej w kosmosie

Szacuje się, że pas asteroid zawiera od 1,1 do 1,9 miliona obiektów o średnicy większej niż kilometr oraz miliony mniejszych asteroid. Jednakże, te o średnicy większej niż 100 kilometrów są powszechnie uważane za takie, które uniknęły chaosu w formowaniu się wczesnego Układu Słonecznego i mogą dostarczyć kluczowych informacji o tym, jak wtedy wyglądał układ planetarny.

Hal Levison, naukowiec z Instytutu Badawczego w Kolorado badający asteroidy Jowisza podaje, że asteroidy powinny stawać się mniej czerwone w miarę zbliżania się do Słońca. Nie jest więc całkowicie pewne, dlaczego odkryte asteroidy są tak czerwone. Rozwiązanie tej tajemnicy pozwoli zrozumieć jak stały się one częścią pasa.

Aby rozwiązać tę zagadkę, konieczne byłoby wysłanie w pobliże tych obiektów statku kosmicznego w celu bliższego zbadania asteroid. Zdaniem Japońskiej Agencji Badań Kosmicznej warto rozważyć zorganizowanie takiej misji w przyszłości.

