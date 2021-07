Jak często w Ziemię uderzają groźne dla cywilizacji asteroidy?

66 milionów lat temu doszło do masowego wymierania, które wybiło nawet 3/4 ówczesnych gatunków. Niemal na pewno sprawcą tych wydarzeń była asteroida Chicxulub. Na łamach Icarus ukazały się wstępne wyniki badania skupiającego się na tym, jak często tego typu zjawiska mogą mieć miejsce.

Ziemia nie jest bombardowana kosmicznymi skałami równie często co na przykład Jowisz, który stanowi swego rodzaju tarczę ochronną naszej planety. Nie oznacza to jednak, iż raz na jakiś czas w naszą stronę nie przylatuje potencjalnie niebezpieczny obiekt. Autorzy nowych badań sugerują, że asteroidy uderzają w Ziemię częściej niż moglibyśmy sądzić, a źródłem tych „kłopotów” są bogate w węgiel ciała pochodzące z pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem.

Czytaj też: Sztuczne satelity mogą pomóc w obronie Ziemi przed asteroidami

Zanim dojdzie do kolizji z Ziemią, pochodzące stamtąd asteroidy zazwyczaj najpierw poruszają się w obrębie swojego pasa. Następnie zostają z niego wyrzucone, by z czasem ich orbity skrzyżowały się z trasą, po jakiej porusza się nasza planeta. Ważną rolę wydaje się w tym przypadku odgrywać tzw. efekt Jarkowskiego. W związku z nim obiekty wirujące w przeciwnym kierunku do ich ruchu po orbicie przesuwają się w stronę Słońca (a tym samym – również w kierunku Ziemi).

Asteroidy najprawdopodobniej uderzają w Ziemię częściej niż dotychczas sądzono

David Nesvorný z Southwest Research Institute oraz jego współpracownicy postanowili przeprowadzić symulacje, w których wzięto pod uwagę wpływ efektu Jarkowskiego na trajektorię kosmicznych skał. Badacze skupili się przede wszystkim na dużych asteroidach, w przypadku których tego typu niuanse są znacznie łatwiejsze do uwzględnienia. Obliczenia dotyczyły 40 tysięcy obiektów o średnicy większej niż 5 kilometrów.

Czytaj też: Chiny chcą zestrzelić asteroidę, która zmierza w stronę Ziemi

W oparciu o te kalkulacje naukowcy doszli do wniosku, iż w ciągu miliarda lat w Ziemię uderzy od 16 do 32 asteroid o średnicy większej niż 5 kilometrów. W przypadku obiektów mających co najmniej 10-kilometrową średnicę takie kolizje wydają się natomiast znacznie rzadsze, ponieważ występują co 250 do 500 milionów lat. Przypominamy, że w takich właśnie okolicznościach najprawdopodobniej wyginęły dinozaury. Zdaniem autorów większa część obiektów nadlatujących w kierunku Ziemi pochodzi z zewnętrznego pasa asteroid.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News