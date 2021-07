Bojowe drony rosyjskie Orion sięgną po przeciwpancerne pociski

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat poczynań wojska rosyjskiego w zakresie UCAV, czyli latających bezzałogowych systemów bojowych. Mowa dokładnie o uzbrojeniu, w które zostaną wyposażone drony rosyjskie Orion, czyli te pierwsze bojowe UAV państwa.

Poznaliśmy nową broń, po którą sięgną bojowe drony rosyjskie Orion

Serwis Eurasian Times cytuje swoje anonimowe źródło, wedle którego drony Orion już tej jesieni mają przejść pierwsze testy z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi laserowo na pokładzie. Niespecjalnie nas to dziwi, jako że drony Orion zostały oficjalnie przedstawione światu w 2020 roku po trzech latach od ich pierwszego lotu. Obecnie wojsko rosyjskie ma już je na służbie w liczbie około 30 egzemplarzy, ale nadal testuje je pod kątem możliwości bojowych.

Czytaj też: General Atomics prezentuje nowego drona bojowego

Obecnie trwają prace nad integracją zmodernizowanych 280-centymetrowych rakiet przeciwpancernych systemu Vikhr-M w dronach Orion. Pierwsze wystrzelenie pocisków Vikhr z UAV przeciwko celom imitującym wrogie pojazdy opancerzone zaplanowano na jesień na poligonach wojskowych. – twierdzi źródło.

Przeciwpancerne Vikhr dla rosyjskich Orionów

W grę wejdzie z pewnością ulepszona wersja, czyli 9A1472 Vikhr-1, mająca na karku jakieś sześć lat i mogąca przebić do 1000 mm pancerza. Jej prędkość wynosi maksymalnie 1,8 Macha, a zasięg od 10 do 12 km. Tego typu pocisk znacząco zwiększy możliwości drona Orion w niszczeniu ciężko opancerzonych pojazdów na polu bitwy, a w tym nawet „najnowszych i najlepiej chronionych czołgów„. Zwłaszcza że pociski systemu Vikhr-M mają ponoć bardzo wysoką skuteczność przeciwko ruchomym „czołgopodobnym” celom, osiągając ponad 80% trafień.

Czytaj też: Trzy nowe fregaty dla Polski, czyli program Miecznik za rekordową sumę

Wiadomo już, że każdy dron Orion będzie w stanie latać z dwoma pociskami przeciwpancernymi umieszczonymi w wyrzutniach na specjalnych pylonach podskrzydłowych. Z takim obciążeniem z pewnością sobie poradzi, bo sam w sobie jest w stanie latać z nawet 200 kilogramami ładunku bojowego.

Czytaj też: Bojowe testy dronów Coyote Block 3. To nowa amerykańska broń antydronowa

Same w sobie drony bojowe Orion, które zostały wyprodukowane przez firmę Kronshtadt Group, sprawdziły się już w praktyce. Rosyjskie wojsko korzystało bowiem z nich do realizowania misji rozpoznania i nalotów na terrorystów w Syrii, gdzie drony mogły sprawdzić swoje możliwości lotu przez 24 godziny (do 250 km) na wysokości do 7,5 kilometra z maksymalną prędkością 200 km/h (przelotową rzędu 120 km/h).

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News