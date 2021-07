Bojowe testy dronów Coyote Block 3. To nowa amerykańska broń antydronowa

Pierwsze „Kojoty” amerykańskiej firmy Raytheron zaliczyły loty w 2007 roku, a dziś, 14 lat później, arsenał USA jest na dobrej drodze do uzyskania zupełnie nowego sprzętu tego samego przeznaczenia. Nowa broń na drony USA przyjęła postać dronów Coyote Block 3, które właśnie zaliczyły ważne testy.

Chociaż Coyote Block 3 nie trafiły jeszcze na służbę, to będą dla USA arcyważnym elementem uzbrojenia w czasach, gdzie wrogie drony stanowią ogromne zagrożenie. Wiemy to z raportu Pentagonu z marca bieżącego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że te drony będą „punktem odniesienia dla wielu dalszych działań i programów w marynarce wojennej, siłach powietrznych i armii” USA.

Przypominamy o tym dlatego, że armia amerykańska ogłosiła niedawno nowy kamień milowy w dążeniu do opracowania skutecznej broni przeciwko wrogim dronom. Wszystko rozbija się o testy dronów Coyote Block 3 i to nie te podstawowe, obejmujące lot i sterowanie, a bojowe. Chociaż komunikaty prasowe wskazują na udział tylko jednego egzemplarza, najpewniej Coyote Block 3 mogą ze sobą współpracować, aby jeszcze skuteczniej zwalczać zagrożenia.

Nowa broń antydronowa USA, to po prostu inny dron Coyote Block 3, którego szczegółów armia i Raytheron nie ujawnia

W testach nowy dron Raytherona zaatakował i pokonał rój 10 dronów różniących się rozmiarem, złożonością, zwrotnością i zasięgiem za pomocą… no właśnie. Tego dokładnie nie wiemy, bo wspomina się tylko o broni niekinetycznej. W grę wchodzi więc albo jakiś rodzaj broni energetycznej, albo zakłócającego podsystemy wrogich dronów systemu elektronicznego. Podczas testu Coyote Block 3 nie tylko wykazały swoją bojową skuteczność, ale też udowodniły, że można je wykorzystać ponownie po udanej misji.

Ten test pokazuje skuteczność Coyote w zwalczaniu złożonych, bezzałogowych systemów powietrznych. Oferujemy armii skuteczną broń przeciwko zagrożeniom w postaci niedrogiego systemu wielokrotnego użytku. – powiedział Tom Laliberty, wiceprezes Land Warfare & Air Defense w Raytheon Missiles & Defense.

Spekulacyjnie możemy wskazać, że swoje antydronowe możliwości Coyote Block 3 mogą zawdzięczać systemowi mikrofalowemu o dużej mocy. To właśnie broń mikrofalowa jest najczęściej wskazywana, jako jedna z najlepszych do walki z całymi rojami dronów, co potwierdziło wiele projektów z naziemną bronią tego typu.

Jak poprzednie wersje (Block 1 oraz Block 2), których testy możecie podejrzeć powyżej, drony Coyote Block 3 o jeszcze wyższych możliwościach produkowane przez Raytheon Missiles & Defense, to tak naprawdę niewielkie UAV wystrzeliwane z rur pojazdów, czy samolotów wszelakiej maści. Na papierze tego typu drony miały być wprawdzie „tanim pociskiem manewrującym”, czyli dronami kamikaze, ale Armia USA dostrzegła ich potencjał w przeciwdziałaniu innym dronom.

