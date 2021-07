Zhurong znalazł chiński spadochron. Chiński łazik uwiecznił go na zdjęciach

Chiński łazik Zhurong zbliżył się do spadochronu i pancerza, które umożliwiły pojazdowi wylądowanie na powierzchni Marsa. Przed kilkoma dniami udało mu się uwiecznić wymienione elementy.

Zhurong wylądował na Czerwonej Planecie 14 maja, po tym, jak spędził na orbicie trzy miesiące. Łazik wykonał natomiast zdjęcia spadochronu i pancerza 12 lipca. Dokonał tego z odległości około 30 metrów.

Czytaj też: Do sieci trafiły zdjęcia Marsa wykonane przez łazik Zhurong

Co ciekawe, znacznie dalej znajduje się osłona termiczna, z której również korzystano w czasie lądowania. Niestety, przedstawiciele chińskiej agencji kosmicznej niechętnie dzielą się szczegółami dotyczącymi swoich misji, dlatego nie wiadomo, czy Zhurong uda się w tamtą stronę. Jak na razie łazik funkcjonuje na miejscu od 60 soli, a czeka go co najmniej kolejnych 90. Być może jego misja zostanie przedłużona, choć nie podano takich informacji.

Chiński łazik Zhurong wylądował na Marsie 14 maja

Statek Tianwen-1, który krąży po orbicie Marsa od 10 lutego, przelatuje nad równiną Utopia Planitia raz na sol. Właśnie tam operuje Zhurong, dzięki czemu Tianwen-1 jest w stanie przekazywać łazikowi ziemskie dane oraz odbierać te, które zebrał sam pojazd. Zhurong jest wyposażony w sześć instrumentów naukowych i zajmuje się między innymi marsjańską geologią i klimatem.

Czytaj też: Na Marsa polecą większe helikoptery. NASA pracuje nad następcami Ingenuity

Jeśli chodzi o inne urządzenia wywodzące się z Państwa Środka, to na Księżycu działa łazik Yutu-2. 140-kilogramowy, zasilany energią słoneczną łazik, pokonał 738,6 metra od momentu wylądowania na Srebrnym Globie w styczniu 2019 roku. Zhurong jest pod tym względem wydajniejszy – porusza się szybciej i bardziej samodzielnie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News