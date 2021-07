Czyste mięso wkracza na salony. Nestlé nawiązuje współpracę z Future Meat Technologies

Kolejny gigant wkracza na rynek mięsa z laboratorium. Tym razem mowa o firmie Nestlé, która prowadzi rozmowy z izraelskim start-upem Future Meat Technologies dotyczące tzw. czystego mięsa.

O firmie Future Meat Technologies pisaliśmy niedawno, kiedy ogłoszono, że produkowane przez nią mięso dostało zielone światło do spożycia w Singapurze. Trwają starania, aby w przyszłym roku produkty Future Meat Technologies były dostępne w USA. Teraz do gry wkroczył gigant spożywczy Nestlé, który łączy siły z izraelskim start-upem w celu rozpowszechnienia tzw. czystego mięsa.

Czym jest czyste mięso?

Czyste mięso to mięso zwierzęce wyprodukowane w warunkach laboratoryjnych, za pomocą metody in vitro. Jest to pełnoprawne mięso, ale takie, które nie powstaje w organizmie zwierzęcym. Nie jest to nowy wynalazek, bo naprawdę głośno o czystym mięsie zrobiło się w 2013 r., kiedy to prof. Mark Post z Masstricht University zaprezentował pierwszego „syntetycznego hamburgera”.

Czyste mięso jest produktem wpisującym się w wizję rolnictwa ekologicznego. Powstaje w wyniku bezbolesnego pobrania komórek od zwierząt (np. kurcząt), które następnie umieszcza się w kolagenowym szkielecie zanurzonym w odżywce i pobudza do podziałów. Ma liczne korzyści w porównaniu z tradycyjnym mięsem, m.in. niższe koszty wytworzenia, związane z oszczędzaniem wody, energii i paszy, brak zadawania cierpienia zwierzętom i neutralność względem środowiska.

Wielu ekspertów twierdzi, że czyste mięso będzie podstawą naszej diety w przyszłości, gdy zostaną wprowadzone międzynarodowe prawa mające na celu ochronę zwierząt hodowlanych. Zdaniem producentów, czyste mięso ma wartość odżywczą i smak identyczne, jak mięso pochodzące z uboju.

Nestlé wkracza do gry

Od wielu lat inwestujemy w naszą wiedzę na temat białek i rozwój zastrzeżonych technologii dla roślinnych alternatyw mięsnych. Aby uzupełnić te wysiłki, badamy również technologie, które mogą doprowadzić do powstania przyjaznych zwierzętom alternatyw, które są pożywne, zrównoważone i zbliżone do mięsa pod względem smaku, aromatu i tekstury. Reinhard Behringer, szef Instytutu Nauk o Materiałach w Nestlé Research

Szacuje się, że czyste mięso może stać się powszechnym widokiem w krajach rozwiniętych w ciągu najbliższej dekady. To właśnie z tego powodu, Nestlé nie chce przespać momentu, w którym warto inwestować w innowacyjną technologię. Pierwszym krokiem jest współpraca z Future Meat Technologies. Jeżeli rynek mięsa hodowlanego będzie nadal rozwijał się zgodnie z prognozami, to wiemy, jak opisana współpraca się zakończy. Nestlé po prostu kupi Future Meat Technologies.

Według Markets and Markets, przemysł mięsa z laboratorium może być warty 20 milionów $ do 2027 roku, podczas gdy firma konsultingowa Kearney szacuje, że białko z hodowli laboratoryjnej będzie stanowić ogromne 35% światowego rynku mięsnego do 2040 roku. Nestlé współpracuje z kilkoma innymi partnerami zewnętrznymi i start-upami, co może potencjalnie utorować drogę dla bardziej przyjaznych dla środowiska produktów dostępnych dla ludzkości.

