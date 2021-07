Debiut Opel Astra 2022. Co przyniosła nowa generacja kultowemu modelowi?

Nowy Opel Astra właśnie zadebiutował, wprowadzając kultowy model w zupełnie nowy, nowoczesny półświatek. Opel Astra 2022 w nowej generacji z nową platformą i nowymi technologiami jest kolejnym przykładem tego, jak powinno podchodzić się to tak wielkich przeskoków. Zwłaszcza że to ostatnia Astra, która będzie sprzedawana jako spalinowy model do 2028 roku. Potem będzie tylko BEV.

Zacznijmy może od tego, że Peugeot i Opel, to obecnie część koncernu Stellantis, który nadal pielęgnuje tradycyjną „wzajemną pomoc” między markami pod tym samym parasolem. Dlatego też Opel Astra 2022 ma wiele wspólnego z Peugeotem 308, bo oba modele bazują na tej samej platformie EMP2. To ogranicza wprawdzie unikalność na rynku, ale tylko z pozoru, bo projektanci mogą nadal zaszaleć i tym razem to właśnie zrobili – te oba kompaktowe hatchbacki posiadają zupełnie odmienne style. Do tego stopnia, że Opel nazywa linie nowej Astry „podobnymi do nadwozia coupe”.

Opel Astra 2022 z zewnątrz i wewnątrz

Tam, gdzie Peugeot 308 jest bardziej ekstrawagancki, tam nowy Opel Astra 2022 sięga po może i nowoczesny styl, ale znacznie bardziej stonowany. Oba modele tradycyjnie rywalizują ze sobą nawzajem, ale też VW Golfem, Fordem Focusem, Renaultem Magane i Skodą Octavią. Zupełnie odmieniony wygląd z zewnątrz i wewnątrz w szóstej generacji Astry ewidentnie w tej rywalizacji pomoże.

W swojej nowej generacji Astra została rozciągnięta o cztery milimetry w porównaniu z poprzednią generacją i ma teraz 4374 mm długości. Sygnalizuje to skromne zmiany w kwestii rozmiarów, ale tylko z pozoru, bo w rzeczywistości rozstaw osi został znacznie wydłużony o 13 mm do 2675 mm, a szerokość znacznie wzrosła, do 1860 mm, czyli o 51 mm. Wszystko to dopełnia krótszy zwis przedni. Przełożyło się to na zwiększoną z 370 do 422 litrów pojemność w bagażniku przy rozłożonych tylnych siedzeniach.

Wewnątrz z kolei miała miejsce technologiczna rewolucja, porzucająca wiele elementów na rzecz czystszej kabiny skupionej wokół 10-calowego ekranu infotainment z kilkoma konwencjonalnymi przyciskami. Za kierownicą zestaw cyfrowych wskaźników przyjął ten sam rozmiar, a kwestie nowinek technologicznych dopełniają matrycowe światła LED, tempomat z funkcją stop & go, wyświetlacz HUD i kamera 360 stopni.

Napędy i dostępność nowej Astry 2022

Tutaj Opel dał nieco ciała, bo nie ujawnił dokładnych szczegółów dotyczących układów napędowych. Zapewne po to, aby raz jeszcze przyciągnąć uwagę mediów, kiedy w jesieni tego roku ruszą zamówienia, których realizacje zaplanowano na początek 2022 roku. Liczyć jednak możemy na pewno na to, co znajdziemy w nowym Peugeocie 308, a więc silniki benzynowe i diesla o mocy od 110 do 225 KM i dwa hybrydowe układy PHEV w połączeniu z sześciobiegowym manualem lub ośmiobiegowym automatem. Doczekamy się też wariantu kombi.

