Plany koncernu Stellantis ujawnione. Znamy platformy i nowe motto firm

Na początku bieżącego roku powstał czwarty największy producent samochodów. Mowa o koncernie Stellantis, który połączył grupy PSA i FCA w jedno. W jego skład wchodzi bardzo dużo firm i choć od połączenia mija prawie pół roku, to dopiero teraz poznaliśmy plany koncernu Stellantis. Może i bez szczegółów, ale te zapewnią nam już same marki.

Ostatnio dużo dzieje się w motoryzacji, jeśli idzie o elektryfikacje samochodów. Ledwo co dowiedzieliśmy się o planach przyspieszenia ograniczeń emisji w Unii Europejskiej z utrzymaniem zakazu na 2035 rok i dowiedzieliśmy się, że powstaje elektryczny pickup Ram 1500, a nawet elektryczny Dodge. Wiecie co łączy te firmy? Oczywiście koncern Stellantis, który ujawnił właśnie wstępny zarys „kompleksowej strategii elektryfikacji” wszystkich marek, które wchodzą w jej skład. Całość obejmuje inwestycję o wartości 30 miliardów euro.

Klient jest zawsze w centrum Stellantis, a naszym zobowiązaniem w ramach tego planu inwestycyjnego o wartości 30 miliardów euro (+) jest oferowanie kultowych pojazdów, które mają osiągi, możliwości, styl, komfort i zasięg elektryczny, bezproblemowo wpasowując się w codzienne życie klientów. Strategia, którą dziś przedstawiliśmy, koncentruje odpowiednią ilość inwestycji na odpowiednią technologię, aby dotrzeć na rynek we właściwym czasie, zapewniając, że Stellantis zapewnia swobodę przemieszczania się w najbardziej wydajny, przystępny cenowo i zrównoważony sposób. – skomentował Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis.

Plany koncernu Stellantis do 2025 roku

Plany obejmują wspomnianą inwestycję do 2025 roku, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na elektryfikację układów napędowych i oprogramowanie, aby do 2030 roku ponad 70 procent sprzedaży w Europie i ponad 40 procent w Stanach Zjednoczonych stanowiły pojazdy niskoemisyjne. Wszystkie 14 marek koncernu zobowiązało się do oferowania najlepszych w swojej klasie w pełni zelektryfikowanych rozwiązań, które oferują zasięg od 500 do 800 km i ładowanie, które po każdej minucie zapewni 32 km zasięgu.

Firmy będą produkować swoje samochody na łącznie czterech modułowych i elastycznych platformach BEV, skalowalnej rodzinie trzech elektrycznych modułów napędowych i znormalizowanych zestawów akumulatorów dla wszystkich marek i segmentów. Każda z platform ma oferować długą żywotność, dzięki aktualizacjom oprogramowania i sprzętu, a co byś może najważniejsze, do 2024 roku koncern ma wprowadzić alternatywne akumulatory bez niklu i kobaltu, a w 2026 roku akumulatory półprzewodnikowe.

Wspomniane platformy obejmują:

STLA Small o zasięgu do 500 kilometrów

STLA Medium o zasięgu do 700 kilometrów

STLA Large o zasięgu do 800 kilometrów

STLA Frame o zasięgu do 800 kilometrów

Teraz to, co być może najciekawsze, czyli nowe motta każdej z marek Stellantis. Gotowi? Dajcie znać w komentarzu, które najlepiej wpada Wam w ucho:

Abarth – “Heating Up People, But Not the Planet”

Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

Chrysler – “Clean Technology for a New Generation of Families”

Citroën – “Citroën Electric: Well-Being for All!”

Dodge – “Tear Up the Streets… Not the Planet”

DS Automobiles – “The Art of Travel, Magnified”

Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

Jeep – “Zero Emission Freedom”

Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

Opel/Vauxhall – “Green is the New Cool”

Peugeot – “Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

Ram – “Built to Serve a Sustainable Planet”

Commercial Vehicles – “The Global Leader in e-Commercial Vehicles”

