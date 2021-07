Oficjalna data premiery Renault Megane E-Tech Electric ujawniona

Niecały rok po ujawnieniu pokazowego Renault Megane eVision Concept firma chce ujawnić jego produkcyjne wydanie. Mamy co do tego już pewność, ba, mamy nawet więcej, bo od teraz data premiery Renault Megane E-Tech jest już oficjalnie znana.

Kiedy zadebiutuje elektryczne Megane?

Na ten moment ten francuski producent samochodów nie chce zagłębiać się w szczegóły dotyczące nowego, elektrycznego Megane o nazwie Megane E-Tech Electric. Spodziewamy się, że będzie utrzymywany w sprzedaży razem z obecnym, spalinowym Megane przez kilka następnych lat aż do momentu, kiedy Renault całkowicie przejdzie na samochody zasilane akumulatorami.

Więcej na temat Renault Megane E-Tech Electric dowiemy się podczas oficjalnej wielkiej premiery, która będzie miała miejsce podczas Salonu Samochodowego IAA w Monachium. To na niej ten francuski hatchback/crossover po raz pierwszy pokaże się publicznie i będzie dostępny do oglądania od 6 do 12 września. Jednak już teraz Renault testuje ten model na europejskich drogach, więc do dnia debiutu z pewnością

Renault Megane E-Tech Electric jest o tyle ważny dla marki, że stanie się pierwszym w 100% elektrycznym modelem Renault na rynkach europejskich. Wypełni ofertę marki dla segmentu C, dołączając do Twingo E-Tech Electric i Zoe, które piastują swoją pozycję w segmencie A i B. To będzie jednak dopiero początek, bo do 2025 roku Renault ma wprowadzić na rynek dokładnie siedem modeli typu BEV, podczas gdy trzy inne będą należeć pod markę Alpine.

Przedpremierowe szczegóły o Renault Megane E-Tech Electric

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Renault wspomina o swoim Megane E-Tech Electric, dlatego, choć wszystkiego dowiemy się dopiero za dwa miesiące, to już dziś co nieco na temat tego modelu wiemy. Zacznijmy może od tego, że będzie bazował na platformie CMF-EV i wykorzysta silnik elektryczny o mocy 217 koni mechanicznych (160 kilowatów), który najpewniej będzie napędzał przednią oś. Zasileniem tego zajmie się 60 kWh akumulator o zasięgu 450 km wedle procedury WLTP na jedno ładowanie.

Oczywiście Renault prawie na pewno postara się o to, aby Megane E-Tech Electric miało do zaoferowania więcej… albo mniej, a taniej. Dlatego to raczej pewne, że doczekamy się kilku wariantów układy napędowego w ramach tego modelu, aby zwiększyć jego atrakcyjność dla każdego.

