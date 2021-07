Nowe BMW serii 2 2022 zadebiutowało, jako ostoja tradycyjnych „nerek”

Zgodnie z zapowiedziami dziś zadebiutowało nowe BMW serii 2. Te modele rozpoczynają nową erę dla BMW, jako przede wszystkim wizualna ostoja, pozostająca przy tradycyjnej maskownicy chłodnicy. BMW 2 2022 jest więc arcyważne i nic dziwnego, bo nie raz wspomina się o nim, jako o tym „prawdziwym BMW”, zwierzchniku legendarnego BMW 2002.

Nadwozie i wnętrze BMW serii 2 2022

Nowe BMW serii 2 wejdą na rynek dopiero na początku 2022 roku (bliżej tego terminu poznamy też ceny) z flagowym BMW 2 M na czele. Jednak ten wyjątkowy, najwydajniejszy model nie został jeszcze ujawniony, ale jego wizualne zmiany możemy już przewidzieć, patrząc na linie dwóch ujawnionych wersji – M240i xDrive oraz 230i.

Oba modele zaliczyły głównie wymiarowe wzrosty:

Długość: 4537 mm (+105 mm)

Szerokość: 1838 mm (+64 mm)

Wysokość: 1390 (-28 mm)

Rozstaw osi: 2741 mm (+51 mm)

Rozstaw kół z przodu: 1575 mm (+54 mm, z czego M240i zyskało 63 mm)

Rozstaw kół na osi przedniej 1587 mm (+31 mm, z czego M240i zyskało 35 mm)

Czytaj też: Samochody Maserati na 2022 rok modelowy. Co przygotował włoski producent?

Te są zdecydowanie najbardziej klasyczne ze wszystkich nowych modeli marki, które sięga po charakterystyczną ostrą sylwetkę. Tą buduje przede wszystkim rozbudowany pod kątem elementów przód w BMW M240i xDrive, który w 230i jest znacznie bardziej stonowany. Podobnie sprawa ma się z tyłem obu modeli, gdzie wersja M240i sprawia wrażenie, jakby usilnie pragnęła uwagi z tym swoim dyfuzorem i ogromnymi trapezowymi rurami.

BMW oczywiście nie zostało w tyle w kwestii technologii oraz cyfryzacji wnętrza, zapewniając obu modelom zestaw iDrive 7, obejmujący dwa cyfrowe ekrany. Firma połączyła to ze standardowymi sportowymi fotelami, tapicerką z tkaniny i Sensateku oraz skórzaną kierownicą.

Czytaj też: MINI Vision Urbanaut rzeczywistością. W tym samochodzie można byłoby zamieszkać

W każdym modelu znajdziemy też akustyczną przednią szybę i trójstrefową klimatyzację automatyczną, a poprawki mechaniczne znacząco ponoć poprawiają wrażenia za kółkiem. Po stronie komfortu przednie kolumny i pięciowahaczowe tylne zawieszenie są standardem, a w M240i BMW dorzuciło na pokład dodatkową przednią kolumnę piasty. M240i jest z kolei standardowo wyposażony w adaptacyjne zawieszenie M

Po raz pierwszy BMW 2 już w najtańszych wydaniach oferuje obszerną listę aktywnych systemów wspomagania kierowcy i bezpieczeństwa. Dotyczy to automatycznego hamowania awaryjnego, ostrzegania przed kolizją z przodu, monitorowania i zapobiegania opuszczenia pasa ruchu oraz monitorowania ruchu poprzecznego z tyłu i martwego pola.

Układy napędowe BMW serii 2 2022

BMW 230i 2022 w standardzie posiada turbodoładowany 2,0-litrowy rzędowy czterocylindrowy silnik o mocy 245 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego. Mniej wydajne BMW 220i 2022 sięgnie po odstrojony do 184 KM i 300 Nm wariant tej jednostki, a obecny klejnot M240i napędzi sześciocylindrowy rzędowy silnik z turbodoładowaniem, który zapewnia 374 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego (4,3 sekundy do setki).

Czytaj też: Bugatti pod kontrolą Rimac. Przejęcie już oficjalne, a przyszłość W16 interesująca

W świecie diesla możecie liczyć na BMW 220d Coupé z 190-konnym czterocylindrowym silnikiem z łagodną hybrydą i sprint do setki w 6,9 sekundy. Co być może najważniejsze, wszystkie silniki oferowane są standardowo z 8-stopniową skrzynią Steptronic i jej opcjonalnym sportowym wydaniem. Właśnie tak – choć z wyglądu to ciągle „klasyczne BMW”, jako że nie ma tych wielkich, pionowych nerek, to pod maską tradycyjnej manualnej skrzyni nie znajdziemy.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News