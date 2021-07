Elektryczna rower i hulajnoga od BMW. Oto Dynamic Cargo i Clever Commute

BMW Group udostępniło właśnie swoją wizję na własne pojazdy elektryczne w formie specjalnych koncepcji Dynamic Cargo i Clever Comute. To odpowiednio elektryczna rower i hulajnoga od BMW, które łączą w sobie nowoczesny design i pokazują „unikalny transfer wiedzy z sektora motoryzacyjnego do koncepcji mikromobilności”.

Niestety BMW nie wchodzi w szczegóły napędu, specyfikację, ale opisuje rozlegle oba pomysły, wspomina tylko o zasięgu ponad 20 km na jednym ładowaniu i wyjmowalnym akumulatorze. Finalnie w ogłoszeniu zaznacza, że produkcją sam zajmować się nie będzie, ale „prowadzi już rozmowy”. To z kolei sugeruje, że zarówno rower, jak i hulajnoga są pewniakami.

Czytaj też: Elektryczny rower RadRover 6 Plus, to kompleksowe ulepszenie RadRover 5

Elektryczny rower BMW Dynamic Cargo

Zacznijmy może od tego, co przez ostatnie miesiące najbardziej rozpala transportowe zapędy ludzi na całym świecie, czyli elektrycznego roweru BMW Dynamic Cargo. W wizji tego producenta w grę miałby wchodzić kompaktowy, ale trójkołowy rower towarowy o wielu zastosowaniach i zwiększonej przydatności do eksploatacji przez cały rok. Jego najważniejszą cechą byłaby przestrzeń ładunkowa, która poradziłaby sobie nie tylko z zakupami, ale też dziećmi i sprzętem do pracy/hobby.

Naszym celem było opracowanie koncepcji, która zachowa zwinność i wrażenia z jazdy zwykłego roweru, a jednocześnie uzupełni je o innowacyjne, bezpieczne opcje transportowe BMW Group. „Concept DYNAMIC CARGO” to pierwszy dynamiczny rower cargo typu pick-up, który łączy radość jazdy z wszechstronnym zastosowaniem. — mówi Jochen Karg, szef Koncepcji Pojazdów w dziale Nowych Technologii i Chin.

Czytaj też: Po raz pierwszy autonomiczny dron wyścigowy pokonał zawodowych operatorów

Podstawą elektrycznego roweru transportowego BMW Dynamic Cargo jest przednia rama główna połączona z tylną za pomocą przegubu, z czego ta druga zachowuje stabilność na zakrętach razem z usztywnionymi kołami na tyle. Oba są napędzane elektrycznymi silnikami, a cały układ napędowy bazuje na czujniki momentu obrotowego. Rower uzupełniają też modułowe dodatki, rozszerzające możliwości transportowe, a nawet mogące chronić rowerzystów przed niesprzyjającą pogodą.

Elektryczna hulajnoga BMW Clever Commute

Hulajnoga BMW przyjmuje już standardową formę, choć ewidentnie wyróżnia się na tle tradycyjnych modeli, łącząc w sobie poszerzony w miejscu łączenia z widelcem przednim pokład, podwójną kierownicę oraz specjalny mechanizm składania. Dzięki niemu ta hulajnoga ma być idealnym sprzętem do transportowania go w bagażniku, bo inteligentnie zaprojektowany system pozwala złożyć ją w pół i lepiej ukryć w tylne koło.

Czytaj też: Pedestrian Defense ukarze Was za lekkomyślność na elektrycznych hulajnogach

Na dodatek w tej konfiguracji hulajnogę można ciągnąc, jak walizkę, w czym pomoże nam silnik elektryczny w przednim kole.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News