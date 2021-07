Elektryczny rower RadRover 6 Plus, to kompleksowe ulepszenie RadRover 5

Firma Rad Power Bikes pokazała, jak powinno się traktować ulepszenia eBike – poważnie i z przytupem. Oczywiście nie bez powodu, bo w obecnych czasach, gdzie konkurencja nie śpi, a rośnie w siłę z tygodnia na tydzień, trzeba się czymś wyróżnić i oferować więcej. Świetnym tego przykładem jest RadRover 6 Plus, będący kompleksowym ulepszeniem względem oryginalnego RadRover 5.

Teraz amerykański Rad Power Bikes może oferować modele zarówno w niskim segmencie cenowym (1099$), jak i tym wyższym, bo ulepszony w tym roku RadRover 6 Plus kosztuje całe 1999 dolców, czyli około 7800 zł. Nie jest to tak wysoka cena, jeśli porównamy ją z innymi modelami eBike na rynku, ale do tanich zabawek RadRover 6 Plus zdecydowanie nie można zaliczyć. Co więc oferuje, że cena tak znacząco urosła względem podstawowego modelu?

RadRover 6 Plus to nowe… tak naprawdę wszystko

Mając do czynienia z RadRover 6, klienci sięgający po RadRover 6 Plus odczują wrażenie, jakby był to zupełnie nowy model. Tam, gdzie „Plus” zwykle oznacza delikatne wzmocnienia i doszlifowania projektu, w tym przypadku obejmuje on nową ramę, nowy widelec przedni, nowe hamulce, oświetlenie zintegrowane z rowerem, nowy wyświetlacz, a nawet akumulator w dolnej rurze oraz silnik elektryczny w tylnej piaście.

Zaczynając od ramy dostępnej w wersji regularnej i step-through („damskiej”), RadRover 6 Plus spisze się w przypadku rowerzystów o wzroście od 157,5 centymetrów, zapewniając im wyższy poziom komfortu. Po stronie hamulców teraz w grę wchodzą 180-milimetrowe tarcze z ceramiczną powłoką i układ hydrauliczny, podczas gdy dodatkowe nierówności, z którymi nie poradzą sobie grube opony Kenda, dodatkowo tłumi widelec o skoku 60 mm.

Przeróbce „na lepsze” doczekał się też stosunkowo mały wyświetlacz LCD na kierownicy. W rzeczywistości bowiem RadRover 6 Plus posiada dwa wyświetlacze. Ten główny na samym środku kierownicy wyświetla najważniejsze informacje (prędkość, moc, zasięg), podczas gdy ten po lewej stronie zapewnia informacje o stopniu wspomagania pedałowania, czy poziomu naładowania akumulatora.

Przechodząc już do tego najważniejszego, napęd RadRover 6 Plus łączy ulepszony, demontowany akumulator zamknięty w aluminiowej osłonie o pojemności 672 Wh oraz równie usprawniony silnik elektryczny w tylnej piaście o mocy 750 W, który ponoć lepiej radzi sobie z pokonywaniem wzniesień. Częścią napędu jest też 7-biegowa przerzutka Shimano.

Po stronie możliwości RadRover 6 Plus rozwija prędkość do 32 km/h, oferuje zasięg od 45 do 72 km na jednym ładowaniu zależnie od pracy (oferuje wspomaganie, jak i napęd „na zawołanie” w formie dźwigni przepustnicy) i radzi sobie z obciążeniem do 125 kg.

