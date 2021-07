Zadebiutował elektryczny rower Metro S-Electro od Silverback Bikes

Niemiecka firma Silverback Bikes ujawniła właśnie nowy elektryczny rower Metro, wliczający się do rodziny S-Electro. Może i jego cena na poziomie 2999 euro (13700 zł) nie przekonuje od razu, ale fakt, że mowa o interesującym ebike od naszych sąsiadów może zachęcić Was do zakupu. Oficjalnie wprawdzie modeli od Silverback Bikes kupić w Polsce nie można, ale w import zawsze można się pobawić.

Elektryczny rower za prawie czternaście tysięcy po prostu musi oferować dużo i tego właśnie nie mamy zamiaru odbierać modelowi S-Electro Metro od Silverback Bikes. Ten został stworzony z myślą o miejskich wojażach, w których wysoki komfort ma zapewniać amortyzowany widelec przedni Suntour o 63-mm skoku, a bezpieczeństwo zintegrowana blokada tylnego koła.

Wśród ciekawych dodatków znalazło się mocowanie bagażnika w formie szybkozamykacza, dwa miejsca montażu na uchwyty butelek, postawiona wysoko kierownica Kalloy, która zapewnia rowerzyście lepszy widok na otoczenie i znajdujący się na niej wyświetlacz Shimano E6100. Sprzętów Shimano jest swoją drogą tutaj sporo, co zapewne jest powodem wysokiej ceny.

Elektryczny rower Metro S-Electro od Silverback Bikes jest pełny osprzętu Shimano

Tą tłumaczy też specjalna opatentowana hydroformowana rama aluminiowa, demontowany akumulator Shimano E8035 504-Wh w dolnej rurze o zasięgu wahającym się w przedziale od 30 do 100 km w zależności od poziomu wspomagania (są dostępne trzy tryby), stylu jazdy i napotkanego terenu. Zamontowany między korbami silnik elektryczny Shimano Steps E7000 o mocy 250 W, zapewnia 60 Nm momentu obrotowego i zapewne wspomaganie do maksymalnie 25 km/h. Ten napęd jest przerzucany na jedno z dziesięciu przełożeń na tyle, gdzie znalazła się przerzutka Shimano Deore HG-50-10.

S-Electro Metro jeździ na 29-calowych symetrycznych obręczach aluminiowych Surface, które są przystosowane do opon bezdętkowych. W oryginale występują w wersji z oponami Schwalbe Marathon Plus 28×1.75, które zatrzymują hamulce hydrauliczne Shimano Deore BL T6000 z 160-mm tarczami.

S-Electro Metro jest dostępny w czterech rozmiarach ramy (S, M, L, XL), z których każda posiada specjalne, prowadzone wewnątrz okablowanie, aby zachować możliwie najczystszy wygląd roweru. Jego elektryczne zapędy zdradza jednak znacząco poszerzona sekcja wokół korb.

