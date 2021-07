Test chłodzenia Enermax ETS-F40-FS Silent Edition

Enermax ETS-F40-FS Silent Edition to ciekawe chłodzenie procesora w cenie poniżej 200 zł. Czy jednak rzeczywiście warto się nim zainteresować?

Zawartość opakowania Enermax ETS-F40-FS Silent Edition

Akcesoria są dosyć standardowe:

instrukcja,

pasta termoprzewodząca Dow Corning TC-5121C,

zestaw montażowy,

4 klipsy na wentylatory.

Na pewno plusem jest to ostatnie. Dzięki czterem klipsom można zamontować dodatkowy wentylator z tyłu. Poza tym lista dodatków jest całkowicie wystarczająca i spokojnie wystarczy przy tej klasie chłodzeniu. Samo chłodzenie jest zgodne z podstawkami: LGA 1200, LGA 775, 115x, 1366, 2011(-3) Square ILM, 2066 oraz FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4.

Specyfikacja Enermax ETS-F40-FS Silent Edition

Dokładne wymiary chłodzenia to 140 x 93 x 156 mm i waży 750 g. Dzięki niskiej wysokości Enermax ETS-F40-FS Silent Edition bez problemów powinien wejść do większości obudów ATX. Radiator ma aluminiowe finy oraz dwie ważne technologie. Pierwsza to Vortex Generator Flow (VGF). Dzięki niej generowane są specjalne wiry, które pozwalają na dostarczenie większej ilości powietrza na tył ciepłowodów. Druga to Vacuum Effect Flow (VEF). Tym razem mowa jest o częściowo zamkniętych bokach tworzących podciśnienie. Pozwala to na pobieranie świeżego powietrza z boku, co również pozytywnie wpływa na wydajność chłodzenia.

Samych ciepłowodów mamy cztery sztuki i są to konstrukcje 6 mm. Stykają się one bezpośrednio z procesorem, co ma również poprawiać wydajność konstrukcji. Plusem na pewno też jest asymetryczny design, dzięki czemu nie powinno być problemów z pamięciami RAM. Dodam jeszcze, że TDP chłodzenia według producenta to 200 W.

Producent do chłodzenia dołącza 140 mm wentylator AFS40-14. Jego maksymalna prędkość wynosi 1200 RPM. Wtedy też przepływ powietrza jest równy 74,33 CFM, ciśnienie 2,17 mm H2O, a głośność 23 dBA. Wentylator obsługuje PWM, więc można nim bez problemów sterować poprzez płytę główną.

Wygląd i montaż Enermax ETS-F40-FS Silent Edition

Enermax ETS-F40-FS Silent Edition nie wygląda jakoś super. Miedziane ciepłowody w połączeniu ze srebrnymi finami są średnim pomysłem, choć końcówki ciepłowodów są takie same, więc strasznie źle to nie wygląda. Natomiast jeśli chcecie ładniejszą wersję chłodzenia to w sprzedaży jest model ARGB i Solid Black.

Sam montaż na płycie jest naprawdę prosty. W przypadku AM4 wystarczy wykorzystać dołączony do płyty backplate, położyć nakrętki i na to płytkę. Całość przykręcacie śrubami, nakładacie pastę i przykręcacie chłodzenie. Wentylator montujecie na radiatorze poprzez dołączone klipsy, co również jest bardzo proste.

Zebrane najważniejsze parametry Enermax ETS-F40-FS Silent Edition

Wymiary: 140 x 93 x 156 mm

Waga: 750 g

TDP: 200 W

Rodzaj wentylatora: 1x 140 mm

Maksymalna wentylatora: 1200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 74,33 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,17 mmH2O

Maksymalna głośność: 23 dBA

Kompatybilność z podstawkami: LGA 1200, LGA 775, 115x, 1366, 2011(-3) Square ILM, 2066, FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4.

Gwarancja: 2 lata

Cena: ok. 170 zł

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 5 3600 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock B550 PG Velocita Karta graficzna Asus GeForce GTX 1650 Strix OC Pamięć RAM HyperX Fury 2x 8 GB 3200 MHz CL16 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750W Monitor AOC G2868PQU

Testy Enermax ETS-F40-FS Silent Edition

Wyniki testów są całkiem niezłe. Chłodzenie spokojnie poradziło sobie z Ryzenem 5 3600. Temperatury są stosunkowo niskie i spokojnie jeszcze bardziej możecie obniżyć obroty wentylatora.

Także po OC Enermax ETS-F40-FS Silent Edition spokojnie radzi sobie z procesorem. temperatury są już większe, ale chłodzenie radzi sobie z utrzymaniem ich w stosunkowo rozsądnych wartościach. Mając więc taką konfigurację spokojnie możecie podkręcać procesor.

Kultura pracy również jest bardzo dobra. Na 800 RPM chłodzenia nie usłyszycie, na 1200 RPM jest już trochę słyszalne, ale nie powinno Wam przeszkadzać. Co więcej 42,7 dBA jest bardzo dobrym wynikiem jak na 140 mm wentylator.

Test Enermax ETS-F40-FS Silent Edition – podsumowanie

Jeśli szukacie stosunkowo niskiej konstrukcji z łatwym montażem, które zapewni Wam odpowiednie chłodzenie procesora pokroju Ryzen 5 3600 to zdecydowanie mogę Wam polecić Enermax ETS-F40-FS Silent Edition. Jest to naprawdę fajna konstrukcja, która dobrze poradziła sobie w praktyce. Jej tak naprawdę największą wadą jest wygląd, ale w sprzedaży są wersje Solid Black i ARGB, które pod tym względem znacznie lepiej wypadają.

Warto też wspomnieć o cenie – Enermax ETS-F40-FS Silent Edition kosztuje ok. 170 zł, choć znalazłem go nawet w promocji za 150 zł. W takiej cenie ciężko jest więc nie polecić tej konstrukcji.

