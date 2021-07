Galaktyka Andromedy w rekordowych szczegółach. Nowe zdjęcia to zasługa radioteleskopu SRT

Rozmieszczony na terenie Sardynii radioteleskop SRT wykonał niezwykłe zdjęcie. Chodzi o rekordowo szczegółową fotografię, na której widoczna jest galaktyka Andromedy.

Jest ona największą z galaktyk tworzących tzw. Grupę Lokalną, w skład której wchodzi również Droga Mleczna, Messier 33 oraz mniejsze, takie jak Messier 32 i Messier 110. Galaktyka Andromedy, zwana także M31, jest oddalona o około 2,5 mln lat świetlnych od Ziemi. Na podstawie jej przesunięcia ku czerwieni naukowcy przypuszczają, że M31 zbliża się w kierunku naszej galaktyki.

Nowy obraz z radioteleskopu SRT pozwoli nam zbadać strukturę Andromedy i jej zawartość bardziej szczegółowo niż było to kiedykolwiek możliwe. […] Zrozumienie natury procesów fizycznych zachodzących wewnątrz Andromedy pozwala nam lepiej zrozumieć, co dzieje się w naszej własnej galaktyce Drogi Mlecznej – tak jakbyśmy patrzyli na samych siebie z zewnątrz. Sofia Fatigoni, University of British Columbia

Dokładne ustalenia w tej sprawie zostały opublikowane na łamach Astronomy & Astrophysics i sugerują, że zanim do akcji wkroczyli naukowcy korzystający z radioteleskopu SRT, to nigdy wcześniej nie udało się wykonać zdjęć Andromedy na częstotliwościach mikrofalowych z zakresu 1-22 GHz. Dostrzeżenie tej galaktyki na tym paśmie jest niezwykle trudne, co dodaje nowym zdjęciom jeszcze większej wagi.

Galaktyka Andromedy jest oddalona o około 2,5 mln lat świetlnych od Ziemi

Przełom był możliwy dzięki nowemu oprogramowaniu, pozwalającemu na identyfikację źródeł emisji, których wcześniej w ogóle nie brano pod uwagę. W efekcie do badań włączono sygnały o częstotliwości rzędu 6,6 GHz, które posłużyły do skatalogowania około 100 źródeł znajdujących się w tle Andromedy. Do tego grona zaliczały się między innymi gwiazdy oraz galaktyki.

Mając do dyspozycji tego typu informacje, członkowie zespołu badawczego obliczyli przybliżone tempo powstawania gwiazd na terenie galaktyki Andromedy. Biorąc pod uwagę obszar o promieniu 49 000 lat świetlnych, naukowcy doszli do wniosku, jakoby tamtejsze tempo formacji wynosiło średnio 0,19 masy Słońca rocznie. Rezultaty badań okazały się spójne z tym, co sugerowano na podstawie wcześniejszych analiz.

