Galaxy Z Flip 3 będzie tańszy niż jego poprzednik

Szykujecie się na premierę składanych smartfonów Samsunga? Mamy dla Was dobrą wiadomość – kolejne źródła twierdzą, że Galaxy Z Flip 3 stanieje względem ubiegłorocznego modelu. I mówimy tutaj o całkiem konkretnej kwocie.

Za Galaxy Z Flip 3 zapłacimy mniej niż za Galaxy Z Flip 2

Od jakiegoś czasu, wraz z doniesieniami na temat specyfikacji i renderami, w sieci pojawiają się spekulacje na temat nowych składanych smartfonów Samsunga. Same modele Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 mają zyskać znaczne ulepszenia względem poprzedników. Z tego względu spodziewalibyśmy się raczej podniesienia cen lub pozostawienia ich na tym samym poziomie co w przypadku ubiegłorocznych modeli. Tymczasem przecieki mówią nam coś zgoła innego.

Na początku czerwca pojawiły się doniesienia, że Samsung może obniżyć cenę składanych modeli aż o 20 procent. W przypadku Galaxy Z Folda 3 byłaby to więc kwota 1800 dolarów (poprzedni model kosztował 2000 dolarów w dniu premiery), zaś Galaxy Z Flip 3 – 1100 dolarów (Galaxy Z Flip 2 kosztował 1380 dolarów).

Dziś pojawiły się jednak inne informacje na temat tego drugiego modelu dostarczone przez leakstera @FrontTron. Zdradził on, że Galaxy Z Flip3 w wersji 8/256 GB będzie sprzedawany za 1249 dolarów, czyli jakieś 200 dolarów mniej, niż poprzednik w wersji 5G (1450 dolarów w dniu premiery). Nie jest to co prawda przewidywane 20 procent, ale i tak obniżka jest znacząca. Już wcześniej FronTron zdradził też, że cena Galaxy Z Flip 3 może wahać się od 999 dolarów do 1099 dolarów. Zapewne dotyczy to modelu z niższą konfiguracją pamięci RAM i pamięci masowej lub wersji Lite.

