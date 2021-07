Samsung Galaxy Z Fold 3 zauważony w bazie Geekbench

Składany Galaxy Z Fold3 pojawił się w bazie Geekbench ujawniając tym samym procesor i pamięć RAM. Potwierdza to poprzednie doniesienia?

W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzącego składanego smartfona Samsunga. Wczoraj dostaliśmy solidną porcję renderów przedstawiających Galaxy Z Fold 3 z każdej strony i w każdym z trzech wariantów kolorystycznych. Taka mnogość i częstotliwość pojawiania się przecieków może wyraźnie wskazywać, że smartfon faktycznie ujrzy światło dzienne na początku sierpnia.

Poznajemy kolejne szczegóły specyfikacji Galaxy Z Fold 3

Tym razem szczegóły specyfikacji poznaliśmy dzięki pojawieniu się Folda 3 w bazie Geekbanech, gdzie widnieje pod nazwą SM-F926U. Z testu dowiadujemy się, że sercem urządzenia będzie procesor Qualcomm o nazwie kodowej „lahaina”, czyli Snapdragon 888. Składa się on z 8 rdzeni: największego cechującego się taktowaniem 2,84 GHz, trzech mniejszych – 2,42 GHz i czterech pracujących z częstotliwością 1,8 GHz.

Dowiadujemy się również, że procesor wspierany jest przez 12 GB pamięci RAM, co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami. Smartfon działa na systemie operacyjnym Android 11. W teście jednordzeniowym i wielordzeniowym Galaxy Z Fold 3 zdobył odpowiednio 1124 i 3350 punktów.

Co jeszcze wiemy o składanym Galaxy Z Fold 3?

W przypadku kolejnych szczegółów specyfikacji tego modelu, przecieki są dość zgodne. Będzie on wyposażony w składany ekran AMOLED o przekątnej 7,55 cala z obsługą częstotliwości odświeżania 120 Hz. W wewnętrznym wyświetlaczu znajdzie się też aparat 16 Mpix, ale nadal nie wiadomo czy będzie on zamontowany normalnie, czy znajdzie się już pod ekranem. Z zewnątrz znajdziemy 6,2-calowy wyświetlacz AMOLED z aparatem do selfie 10 Mpix umieszczonym w okrągłym wcięciu. Z tyłu urządzenia znajdziemy potrójny system aparatów 12 Mpix.

Galaxy Z Fold 3 (fot. @evleaks)

W przypadku pamięci wewnętrznej większość źródeł wskazuje 512 GB. Bateria ma mieć pojemność 4400 mAh i obsłuży ładowanie z mocą 25 W. Co ciekawe, mówi się też o ładowaniu bezprzewodowym i ładowaniu wstecznym. galaxy Z Fold 3 ma również obsługiwać rysik S Pen.

