Honor X20 SE zaprezentowany oficjalnie!

Honor X20 SE został oficjalnie zaprezentowany i trzeba przyznać, że jak na budżetowy smartfon, prezentuje się naprawdę świetnie. Sprawdźmy jednak, co kryje pod tak ładną zewnętrzną powłoką.

Co oferuje Honor X20 SE?

Skupmy się najpierw na ekranie nowego Honora. Zastosowano tutaj matrycę TFT LCD IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz zaś pokrywa aż 94,2% powierzchnię panelu przedniego. Aparat do selfie 16 Mpix umieszczono w okrągłym otworze. A jeśli już przy aparatach jesteśmy, to z tyłu znajdziemy potrójną konfigurację z modułem głównym 64 Mpix (przysłona f/1.9 i EIS) i dwoma oczkami 2 Mpix do makro i pomiaru głębi.

Czytaj też: Możemy dokładnie przyjrzeć się składanemu Galaxy Z Fold 3

Fot. Honor

Honor X20 SE wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz, który zintegrowany jest z modemem 5G. Wspiera go, zależnie od wybranego wariantu, 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon wyposażono w czytnik linii papilarnych umieszczony z boku, złącza słuchawkowego 3,5 mm, Dual SIM i USB-C. Co z wejściem na kartę microSD i NFC? Tutaj Honor nie podał informacji, więc możliwe, że na pokładzie takich udogodnień nie znajdziemy.

Czytaj też: Obejrzyjcie Galaxy Z Flip3 Samsunga z każdej strony

Bateria ma pojemność 4000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 22,5 W. Smartfon działa na systemie Android z nakładką Magic UI 4.1.







Fot. Honor

Ile kosztuje Honor X20 SE?

Wspomnieliśmy na początku, że to budżetowy model na co wskazuje też jego cena. W Chinach za konfigurację z 6 GB RAM trzeba zapłacić 1799 juanów, czyli jakieś 1050 zł. Zaś za wersję z 8 GB RAM – 1999 juanów (około 1180 zł). Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne (widoczne w galerii powyżej).

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News