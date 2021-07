Możemy dokładnie przyjrzeć się składanemu Galaxy Z Fold 3

Do sieci wycieka coraz więcej renderów nowych składanych smartfonów Samsunga, które według plotek zadebiutują już w sierpniu. Wcześniej mogliśmy dokładnie przyjrzeć się Galaxy Z Flip 3, a teraz w pełnej krasie prezentuje się nam Galaxy Z Fold 3.

Jak prezentuje się Galaxy Z Fold 3?

Do sieci trafiła solidna porcja renderów nowego składanego Folda od Samsunga. Dostajemy wgląd w przód i tył urządzenia, a także na trzy warianty kolorystyczne, w których ten telefon będzie dostępny. Patrząc na osiem kolorów, jakie do wyboru dostaną kupujący Galaxy Z Flip 3, trzy to wcale nie tak dużo. Kolory są stonowane i eleganckie. Mamy więc czerń, czyli klasyk, ciemną zieleń i blady, delikatny róż. Każdy więc powinien znaleźć dla siebie coś odpowiedniego.

Czytaj też: Najlepszy smartfon wybrany. Który model podbił GLOMO 2021?

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w przeciwieństwie od renderów udostępnionych przez Evana Blassa, znanego leakstera, tutaj aparat wydaje się być umieszczony pod ekranem.

Galaxy Z Fold 3 (fot. @evleaks)

Tymczasem rzućmy okiem na to, co udostępnił serwis 91mobiles. Na tych renderach aparat przedni jest już niewidoczny. Kto ma rację? Trudno powiedzieć. My podchodzimy do tego z dużą rezerwą, gdyż umieszczenie aparatu pod ekranem wymaga dużo pracy. Samsung musiałby dopracować technologię wykorzystaną po raz pierwszy ( z marnym skutkiem) w smartfonie ZTE Axon 20 5G.

Czytaj też: Zasięg 5G Play dla 35% Polaków w połowie wakacji

Z przecieków wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold3 będzie miał 7,55-calowy wyświetlacz główny (składany) i 6,23-calowy wyświetlacz zewnętrzny. Przecieki, jak i wyżej pokazany render, wskazują na obsługę rysika S Pen. Jeśli chodzi o procesor, to nadal wskazuje się dwa chipsety – Exynos 2100 i Snapdragon 888 Plus. Mówi się również o obudowie zgodnej z normą IP68, choć tutaj bardzo ciekawi nas jak Samsung zapewni zgodność z nią.

A teraz możecie dokładnie obejrzeć Galaxy Z Fold 3 z każdej strony i we wszystkich dostępnych kolorach.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News