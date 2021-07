Zasięg 5G Play dla 35% Polaków w połowie wakacji

Play pochwalił się aktualnym stanem rozbudowy sieci komórkowej. Zasięg 5G obejmie 35% populacji w połowie wakacji.

Zasięg 5G Play dla 35% populacji. Dużo smartfonów w ofercie

Play zakłada, że do końca lipca będzie miał 2 576 nadajników 5G, które obejmą zasięgiem 35% populacji kraju. W sumie zasięg sieci piątej generacji ma pojawić się w ponad 700 miejscowościach. Łącznie Play ma już ponad 9000 nadajników w całym kraju.

Play chwali się też, żę ma najwięcej urządzeń obsługujących 5G w swojej ofercie. W sumie jest ich 49 i liczba ta stale się powiększa.

Nasze działania skupiają się na dostarczaniu klientom komfortu korzystania z nowoczesnej sieci. To właśnie innowacyjne rozwiązania i rozwój naszej sieci, w tym technologii 5G, na terenie całego kraju sprawiają, że użytkownicy mogą cieszyć się jeszcze lepszymi parametrami połączenia. Nasze działania sieciowe to konsekwentna, wytężona praca naszych specjalistów, która nie toczy się na pierwszym planie, natomiast jest kluczowa z perspektywy naszych klientów i zdecydowanie odczuwalna w codziennym korzystaniu ze smartfona, tabletu czy domowego routera – mówi Michał Ziółkowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych w Play.

Sieć 5G na paśmie LTE. Zmian nie widać

Play oferuje swoje 5G w paśmie 2100 MHz, które pierwotnie służyło do nadawania sieci LTE. I nadal służy. Operator wykorzystuje tutaj technologię dynamicznego współdzielenia częstotliwości (DSS). Pozwala ona na uruchomienie dwóch technologii na tym samym paśmie. Metoda działania jest prosta. Jeśli aktualnie jest zapotrzebowanie na LTE, działa LTE. Jeśli potrzebne jest 5G, działa 5G. Dużą wadą jest tutaj szerokość pasma. Co nie pozwala w tym samym czasie korzystać z bardzo dużej liczby urządzeń, a uzyskiwane prędkości są dalekie od deklarowanych w 5G setek megabitów na sekundę.

Póki co w podobny sposób działają wszyscy operatorzy w Polsce. Aukcja docelowych częstotliwości sieci 5G miała odbyć się już rok temu. Tymczasem nadal czekamy na jej wznowienie, po anulowaniu z powodu pandemii przed wakacjami 2020 roku. Według ostatnich zapewnień procedura aukcyjna ma być przeprowadzona do końca 2021 roku. Co wydaje się coraz mniej możliwe.

