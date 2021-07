Samsung Galaxy Watch4 Classic. Obracany pierścień obecny!

Samsung Galaxy Watch4 Classic to jeden z trzech wariantów nadchodzących zegarków Samsunga. Obok modelu podstawowego oraz Active. Zdecydowanie najważniejszą wiadomość jest to, że obracany pierścień pozostał na swoim miejscu.

Samsung Galaxy Watch4 Classic faktycznie wygląda bardzo klasycznie

Samsung Galaxy Watch4 Classic wygląda prosto, klasycznie i elegancko. Jest wyposażony w obracany pierścień sterujący oraz dwa fizyczne przyciski. Dosyć standardowo. Największą nowością będzie na pewno interfejs One UI Watch oraz system Wear OS pod nową nazwą. Nie wiadomo jeszcze jaką, a obecnie jest on określany jako Wear.

Galaxy Watch4 Classic będzie dostępny w aż trzech rozmiarach – 42mm, 44mm i 46mm oraz kolorze białym, szarym lub czarnym. Do tego paski o szerokości 20mm w rozmiarze S/M lub M/L. W kwestii specyfikacji, wiemy póki co o szkle Gorilla Glass DX chroniącym ekran, wodoszczelności do 5ATM oraz wzmocnionej odporności potwierdzonej certyfikatem MIL-STD-810G.

Premiera Samsung Galaxy Watch4 Classic w sierpniu

Nowa seria zegarków Galaxy Watch4 zostanie zaprezentowana w sierpniu. Wraz z nową odsłoną składanych smartfonów. Kiedy konkretnie odbędzie się wydarzenie? Data na ekranie zegarka może sugerować 28 sierpnia.

Wygląda na to, że Samsung szykuje bardzo dużą premierę. Zobaczymy na niej trzy zegarki (do tego w różnych rozmiarach) i co najmniej dwa smartfony – Galaxy Z Flip3 oraz Galaxy Z Fold3. W obwodzie cały czas pozostaje opóźniony Galaxy S21 FE, a wcale nie zdziwię się, jeśli Samsung dołoży do tego nowy tablet Galaxy Tab S. Albo dwa.

