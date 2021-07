Najlepszy smartfon wybrany. Który model podbił GLOMO 2021?

Chociaż w zeszłym roku gala nagród GLOMO nie odbyła, bo Mobile Word Congress odwołało imprezę z powodu pandemii, to w tym roku GLOMO 2021 zgodnie z tradycją wybrało najlepszy smartfon 2021 roku… i nie tylko.

Na krótkiej liście nominowanych do nagrody Best Smartphone znalazł się model: Apple iPhone 12 Pro Max, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G oraz Xiaomi Mi 11 Ultra. Na jaki Wy byście zagłosowali? Możecie dać znać w komentarzu, bo według jury najlepszym smartfonem 2021 roku jest…. Samsung Galaxy S21 Ultra.

Został wybrany, ponieważ:

Jest to najlepszy smartfon z Androidem, jaki Samsung kiedykolwiek stworzył. Otrzymał szeroką gamę funkcji, oszałamiający wyświetlacz AMOLED, najlepsze aparaty w swojej klasie i nie tylko – ten smartfon zapewnia wszystko to, co najważniejsze i dlatego jest wart tytułu najlepszego smartfona 2021 roku.