Honor Magic 3 dostanie najnowszy i najwydajniejszy układ Qualcomm

Dopiero co ogłoszony Snapdragon 888 Plus trafi do smartfona Honor Magic 3. Wygląda na to, że po odłączeniu się od Huawei marka naprawdę odżywa.

Honor Magic 3 będzie jednym z pierwszych smartfonów z nowym Snapdragonem

Honor nabiera tępa. Dopiero co dostaliśmy serię Honor 50, a już słyszymy o kolejnych planach na świetny smartfon wykorzystujący najnowszy i najwydajniejszy układ Qualcomm – Snapdragon 888 Plus. Honor Magic 3 ma trafić na rynek w najbliższych miesiącach i trzeba przyznać, że jest się czym ekscytować. I nie chodzi tylko o oficjalnie potwierdzony procesor, ale również o usługi Google Mobile Service, które powróciły do Honorów wraz z nowymi flagowcami.

Niestety, z oficjalnych informacji to już wszystko. Na szczęście od czego są przecieki? Wiele z nich wspomina, że pod ekranem Magic 3 znajdzie się aparat do selfie wyprodukowany przez firmę Visionox. Podobną plotkę słyszeliśmy ostatnio wiele razy i dotyczyła smartfonów różnych producentów. Jeśli okaże się to prawdą, a technologia zostanie odpowiednio ulepszona i dopracowana, Honor Magic 3 okaże się pierwszym smartfonem z dobrze działającym aparatem pod ekranem.

Dzisiaj też pojawił się przeciek dotyczący daty premiery tego Honora. Jeden z użytkowników Weibo zdradził, że Magic 3 zadebiutuje już w sierpniu. Jeśli plotka okaże się prawdą, to sierpień będzie naprawdę gorącym miesiącem pod względem premier nowych urządzeń. Dodatkowo w takim przypadku w najbliższych tygodniach powinniśmy dostać pierwsze szczegóły specyfikacji, których jesteśmy bardzo ciekawi.

