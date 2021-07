Google Pixel 5a zauważony w certyfikacji FCC. Premiera już niedługo

Google intensywnie pracuje nad modelem Pixel 5a, który prawdopodobnie zadebiutuje w sierpniu tego roku. Potwierdzać to może obecność smartfona w bazie FCC.

Premiera Google Pixel 5a coraz bliżej

W bazie FCC (Federal Communications Commission), amerykańskiej agencji zajmującej się dopuszczaniem urządzeń komunikacyjnych do sprzedaży w USA, pojawił się Google Pixel 5a. Co ciekawe, FCC wydało dwa oddzielne identyfikatory, dla tego smartfona, więc można się spodziewać, że jeden będzie dedykowany rynkowi północnoamerykańskiemu, drugi zaś – globalnemu. Różnią się one obsługą i brakiem obsługi pasma CDMA.

Certyfikacja nie ujawnia nam szczegółów specyfikacji, ale takowe ujawniły nam poprzednie przecieki. Wiemy z nich, że Pixel 5a będzie wyposażony w procesor Snapdragon 765G zintegrowany z modemem 5G i wspieranym przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkowników będzie 128 GB pamięci wbudowanej. Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,2 cala ma mieć odświeżanie na poziomie 90 Hz. Plotki i rendery wskazują na dwa aparaty z tyłu, jednak nie wiemy nic o ich rozdzielczości.

Google Pixel 5a powinien zadebiutować w sierpniu. Wynika to ze słów samego producenta, który wspomniał, że smartfon zadebiutuje w podobnym czasie co Pixel 4a. Specjalista specjalista Bloomberga, Mark Gurman, wskazał w swoim biuletynie 3 sierpnia jako dzień premiery i 20 sierpnia, jako datę wprowadzenia urządzenia do sprzedaży. Sam certyfikat jasno potwierdza, że debiut Pixel 5a jest już za rogiem.

