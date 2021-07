Samsung Galaxy Buds 2 dostaną ANC?

Wygląda na to, że najnowsza generacja słuchawek Galaxy Buds 2 dostanie jednak ANC, czyli aktywną redukcję szumów. Co istotne, tym razem nie opieramy się tylko na słowach leakstera Ice Universe, bo dostaliśmy nawet dowód.

Samsung Galaxy Buds2 będzie miał aktywną redukcję szumów (ANC)

Poprzednie doniesienia na temat galaxy Buds 2 nie wspominały o ANC, więc spodziewaliśmy się, że podobnie jak w przypadku podstawowego modelu w poprzedniej generacji i tutaj nie będzie aktywnej redukcji szumów. Tymczasem znany leakster, Ice Universe wrzucił dziś zrzut ekranu z parowania słuchawek, gdzie dokładnie widać, że taka opcja będzie dostępna.

Dziś pojawiła się też animacja z parowania słuchawek, jednak została już zdjęta z Twittera. Ona również pokazywała, że aktywna redukcja szumów będzie dostępna w tym modelu. Na szczęście przy okazji dostaliśmy też dwa nowe zdjęcia słuchawek, tym razem wariant fioletowy. Etui Galaxy Buds 2 jest białe, a kolor ujawnia się dopiero po otwarciu.

Ice Universe zdradził także, że Galaxy Buds2 zapewnią lepszy bas, co jest bardzo mile widziane, gdyż ich poprzednik pod tym względem pozostawiał wiele do życzenia. Z poprzednich wycieków dowiedzieliśmy się również, że łączna pojemność baterii może wynosić 120 mAh, czyli po 60 mAh w każdej słuchawce i 500 mAh w etui. Pojemność jest więc zbliżona do tego, co oferuje Galaxy Buds Pro – 61 mAh w każdej słuchawce.

Słuchawki Galaxy Buds 2, wraz ze składanymi flagowcami i smartwatchami mają zostać zaprezentowane 11 sierpnia.

