Motorola oficjalnie milczy na temat premiery serii Edge 20, ale przecieki wskazują, że może się to wydarzyć jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem dostaliśmy kolejne przecieki dotyczące jednego z modeli – Edge 20 5G.

Edge 20 5G – bogaty wybór wariantów i opcji kolorystycznych

Po raz kolejny renomowany leakster Evan Blass ujawnia nam szczegóły nowego smartfona Motoroli. Tym razem informacje dotyczą wariantów Edge 20 5G, czyli podstawowego modelu w najnowszej serii. Dowiedzieliśmy się, że na rynek trafią aż trzy warianty konfiguracji pamięci. Będą to:

8 GB RAM + 128 GB pamięci wbudowanej,

8 GB RAM + 256 GB pamięci wbudowanej,

12 GB RAM + 256 GB pamięci wbudowanej.

Kolorów zaś ma być aż siedem, ale co ciekawe, nie każdy wariant będzie można kupić we wszystkich odcieniach. Podstawowy model ma być dostępny w kolorach: Frosted White, Electric Graphite, i Lagoon Green. W przypadku wariantu 8/256 GB będzie to jedynie Frosted Grey, zaś najmocniejszy wariant będzie można kupić w kolorach: Iridescent White, Midnight Blue i Blue Vegan Leather.

Motoroli Edge 20 5G – specyfikacja

O samym modelu wiemy już naprawdę sporo. Ma on być dostępny w dwóch wersjach, jedna na rynek globalny, zaś druga skierowana zostanie do Ameryki Północnej. Model, który pojawi się w szerokiej światowej dystrybucji będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. napędzi go procesor Snapdragon 778G zintegrowany z modemem 5G. Bateria ma mieć pojemność 4000 mAh.

Z przodu znajdziemy aparat do selfie 32 Mpix, zaś z tyłu jednostkę główną 108 Mpix, obiektyw szerokokątny 16 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix. Edge 20 5G będzie działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11.

